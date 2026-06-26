駭人聽聞！英國一丈夫竟夥同12名男子 20年來多次迷昏妻子性侵

英國傳出一起重大性侵案，一名60多歲男子和其他12名男子聯手，長達數年來迷昏並性侵妻子，引發社會高度關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，由於這起案件先前有匿名保護令，所有被告的身分到近期才首度公開。主要謀害妻子的60多歲男子，為避免受害妻子身分曝光，男子的身分並沒有公開。

檢方指控，受害女子在不知情情況下被投放藥物，隨後遭到性侵與其他暴力行為，事件跨度甚至長達20年。涉案的13名男子包括受害人丈夫，年齡介於28歲至73歲之間，職業背景分別為救護員、前夜店DJ、足球俱樂部高層主管、大學技術人員，以及計程車司機等。

雖然主嫌的身分並未公開，但他已在庭上承認多項罪名，包括強暴、非自然侵入性侵害與性虐待等指控，不過他否認下藥，並且不承認其他指控。其餘12名被告則否認多項罪名，包括強暴、共謀強暴、投放藥物意圖犯罪與性虐待等；其中僅一人已承認部分罪行。

根據法庭文件，多名被告的案情時間跨度從2023年至2025年間不等，部分人涉及多起獨立指控。唯一認罪者為現年59歲的佛瑟林漢（Keith Fotheringham），他是邱丁迪大學（University of Dundee）的一名技術人員，已承認包括共謀強暴與投藥等多項罪名。

此外，法院也指出，其中一名被告已於先前庭審中承認多項與性侵相關的共謀行為，而另有一名嫌疑人仍在通緝中。案件中部分被告目前仍羈押候審，少數人獲准保釋在外。法庭已排定審理時間為9月1日，預計將持續約12週，案件後續發展仍備受關注。