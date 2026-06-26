快訊

美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

北京第一高樓「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

聽新聞
0:00 / 0:00

駭人聽聞！英國一丈夫竟夥同12名男子 20年來多次迷昏妻子性侵

聯合新聞網／ 綜合報導
女子遭丈夫和其他12名男子下藥性侵。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子遭丈夫和其他12名男子下藥性侵。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國傳出一起重大性侵案，一名60多歲男子和其他12名男子聯手，長達數年來迷昏並性侵妻子，引發社會高度關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，由於這起案件先前有匿名保護令，所有被告的身分到近期才首度公開。主要謀害妻子的60多歲男子，為避免受害妻子身分曝光，男子的身分並沒有公開。

檢方指控，受害女子在不知情情況下被投放藥物，隨後遭到性侵與其他暴力行為，事件跨度甚至長達20年。涉案的13名男子包括受害人丈夫，年齡介於28歲至73歲之間，職業背景分別為救護員、前夜店DJ、足球俱樂部高層主管、大學技術人員，以及計程車司機等。

雖然主嫌的身分並未公開，但他已在庭上承認多項罪名，包括強暴、非自然侵入性侵害與性虐待等指控，不過他否認下藥，並且不承認其他指控。其餘12名被告則否認多項罪名，包括強暴、共謀強暴、投放藥物意圖犯罪與性虐待等；其中僅一人已承認部分罪行。

根據法庭文件，多名被告的案情時間跨度從2023年至2025年間不等，部分人涉及多起獨立指控。唯一認罪者為現年59歲的佛瑟林漢（Keith Fotheringham），他是邱丁迪大學（University of Dundee）的一名技術人員，已承認包括共謀強暴與投藥等多項罪名。

此外，法院也指出，其中一名被告已於先前庭審中承認多項與性侵相關的共謀行為，而另有一名嫌疑人仍在通緝中。案件中部分被告目前仍羈押候審，少數人獲准保釋在外。法庭已排定審理時間為9月1日，預計將持續約12週，案件後續發展仍備受關注。

英國 性侵

延伸閱讀

點餐等太久火大失控 美國女子速食店內亮出上膛手槍下場慘了

按摩槍拿來按摩眼球？英國男子連用3個月 視網膜竟被震破

影／印度「炫富」網紅愛曬金飾惹禍 住家金銀財物被洗劫一空

假房客真竊賊！英國女子長期詐租兼偷竊 名錶珠寶全被拿走

相關新聞

護士轉行變烏龍麵老闆！日24歲「美女職人」爆紅 網見甜美微笑嗨翻想朝聖

烏龍麵相信大家都一定都吃過，但由日本「最美職人」親手做的烏龍麵大家有吃過嗎？日本岐阜縣近日就有一位24歲的烏龍麵店女老闆，因為清純可愛的外貌和超純熟的製麵技巧，在網路上迅速爆紅，更吸引超過20萬粉絲...

無照暴走？陸籍公司董事東京街頭狂飆 保時捷猛撞2車釀3傷

日本東京警視廳本月稍早逮捕了1名住所不定的23歲中國籍公司董事許禎逹。他涉嫌駕駛高價進口車保時捷在路口高速右轉，撞上2輛...

罰10萬也不怕！惡搞男轉戰藏壽司拍噁片 囂張喊：我沒在反省

日本連鎖迴轉壽司店的「惡搞」事件層出不窮。五月底時，一名43歲的無業男子新西悠太，在「濱壽司」用餐時，才將疑似洗碗精的液體淋在壽司上拍攝影片上傳，涉嫌妨礙業務遭逮。據日媒「女性自身」報導，法院於6月23日開罰50萬日圓（約合新台幣9萬8千多元）。但這名為博取流量的惡搞型網紅，似乎完全沒有得到教訓。

維修人員在高壓電纜上熱舞！日新幹線外包商拍片挨轟 緊急道歉澄清

日本愛知縣負責東海道新幹線維修的電氣工程外包公司「Tokai Tech」，日前在TikTok上傳一段疑似維修人員在鐵道高壓電線上跳舞的影片。原意是為行銷與招募新人，卻意外引發社會譁然與強烈抨擊，最終公司緊急下架影片並出面致歉。

遭施暴、扣護照！女網紅殺人自保被捕 男警面前含辱脫光全裸

英國一名網紅遭到一名男子誘騙，飛到杜拜後護照被沒收且受到暴力對待，為了逃離，網紅持刀刺死男子。

女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

歐洲近日熱浪來襲，不少民眾改穿清涼服飾外出，不過一名25歲女子卻因穿著短褲與短版上衣準備搭機，遭航空公司以服裝過於暴露為由攔下，引發外界討論。她事後質疑，若航空公司真有相關規定，應明確告知旅客，而非由現場人員自行判定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。