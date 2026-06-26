快訊

美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

北京第一高樓「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

聽新聞
0:00 / 0:00

醫院工作竟成「把費」 匈牙利男囤積遺體甚至食用部分組織

聯合新聞網／ 綜合報導
男子藉職務之便將遺體帶回，甚至食用部分組織。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子藉職務之便將遺體帶回，甚至食用部分組織。示意圖，非當事人。圖／ingimage

匈牙利布達佩斯近日爆出一起極度駭人的刑事案件。一名30歲醫院工作人員涉嫌從醫院與廢棄墓地竊取人類遺體，不僅將屍體帶回住處長期囤積，甚至被指控曾食用部分遺體組織，案件曝光震驚當地社會。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，匈牙利國家調查局上週三將該名男子逮捕，罪名為涉及非法使用人類遺骸。警方表示，在突擊搜查其位於布達佩斯的公寓時，發現大量疑似人體組織與骨骸，場面令人不安。

根據警方聲明，屋內查獲的物品包括已處理過的人臉皮膚、下肢、腦部、手部、頭骨，以及一顆裝在罐中的心臟，另有人類骨骼被裝入行李箱中保存。當局指出，目前仍在確認罐中的心臟是否確實為人類組織。

調查人員表示，該名男子在訊問中坦承自己「特別被人體組織吸引」，並承認曾將部分遺體加工後食用。警方也指出，他在日常生活中對解剖學與病理學有濃厚興趣，並會進行動物解剖。

這名嫌犯任職於布達佩斯一家醫院，工作為病患運送人員。調查人員懷疑，他可能利用職務之便竊取遺體或人體部位，來源包含醫療機構以及匈牙利與斯洛伐克境內的廢棄墓地，目前仍在追查遺體的確切來源與身分。

警方進一步表示，嫌犯甚至曾向親友展示其「收藏」，並拍攝相關照片保存。目前警方已查扣其電腦、手機、儲存裝置與多項數位設備，後續調查仍在進行中。

匈牙利 食人

延伸閱讀

歐洲熱浪奪命！英國婦露營猝死、3歲童反鎖車內亡 西班牙3天已212死

按摩槍拿來按摩眼球？英國男子連用3個月 視網膜竟被震破

點餐等太久火大失控 美國女子速食店內亮出上膛手槍下場慘了

退休夢碎？美國退休族平均存款僅達標13% 台灣民眾也在苦撐

相關新聞

護士轉行變烏龍麵老闆！日24歲「美女職人」爆紅 網見甜美微笑嗨翻想朝聖

烏龍麵相信大家都一定都吃過，但由日本「最美職人」親手做的烏龍麵大家有吃過嗎？日本岐阜縣近日就有一位24歲的烏龍麵店女老闆，因為清純可愛的外貌和超純熟的製麵技巧，在網路上迅速爆紅，更吸引超過20萬粉絲...

無照暴走？陸籍公司董事東京街頭狂飆 保時捷猛撞2車釀3傷

日本東京警視廳本月稍早逮捕了1名住所不定的23歲中國籍公司董事許禎逹。他涉嫌駕駛高價進口車保時捷在路口高速右轉，撞上2輛...

罰10萬也不怕！惡搞男轉戰藏壽司拍噁片 囂張喊：我沒在反省

日本連鎖迴轉壽司店的「惡搞」事件層出不窮。五月底時，一名43歲的無業男子新西悠太，在「濱壽司」用餐時，才將疑似洗碗精的液體淋在壽司上拍攝影片上傳，涉嫌妨礙業務遭逮。據日媒「女性自身」報導，法院於6月23日開罰50萬日圓（約合新台幣9萬8千多元）。但這名為博取流量的惡搞型網紅，似乎完全沒有得到教訓。

維修人員在高壓電纜上熱舞！日新幹線外包商拍片挨轟 緊急道歉澄清

日本愛知縣負責東海道新幹線維修的電氣工程外包公司「Tokai Tech」，日前在TikTok上傳一段疑似維修人員在鐵道高壓電線上跳舞的影片。原意是為行銷與招募新人，卻意外引發社會譁然與強烈抨擊，最終公司緊急下架影片並出面致歉。

遭施暴、扣護照！女網紅殺人自保被捕 男警面前含辱脫光全裸

英國一名網紅遭到一名男子誘騙，飛到杜拜後護照被沒收且受到暴力對待，為了逃離，網紅持刀刺死男子。

女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

歐洲近日熱浪來襲，不少民眾改穿清涼服飾外出，不過一名25歲女子卻因穿著短褲與短版上衣準備搭機，遭航空公司以服裝過於暴露為由攔下，引發外界討論。她事後質疑，若航空公司真有相關規定，應明確告知旅客，而非由現場人員自行判定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。