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醫院工作竟成「把費」 匈牙利男囤積遺體甚至食用部分組織
匈牙利布達佩斯近日爆出一起極度駭人的刑事案件。一名30歲醫院工作人員涉嫌從醫院與廢棄墓地竊取人類遺體，不僅將屍體帶回住處長期囤積，甚至被指控曾食用部分遺體組織，案件曝光震驚當地社會。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，匈牙利國家調查局上週三將該名男子逮捕，罪名為涉及非法使用人類遺骸。警方表示，在突擊搜查其位於布達佩斯的公寓時，發現大量疑似人體組織與骨骸，場面令人不安。
根據警方聲明，屋內查獲的物品包括已處理過的人臉皮膚、下肢、腦部、手部、頭骨，以及一顆裝在罐中的心臟，另有人類骨骼被裝入行李箱中保存。當局指出，目前仍在確認罐中的心臟是否確實為人類組織。
調查人員表示，該名男子在訊問中坦承自己「特別被人體組織吸引」，並承認曾將部分遺體加工後食用。警方也指出，他在日常生活中對解剖學與病理學有濃厚興趣，並會進行動物解剖。
這名嫌犯任職於布達佩斯一家醫院，工作為病患運送人員。調查人員懷疑，他可能利用職務之便竊取遺體或人體部位，來源包含醫療機構以及匈牙利與斯洛伐克境內的廢棄墓地，目前仍在追查遺體的確切來源與身分。
警方進一步表示，嫌犯甚至曾向親友展示其「收藏」，並拍攝相關照片保存。目前警方已查扣其電腦、手機、儲存裝置與多項數位設備，後續調查仍在進行中。
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