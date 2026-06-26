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英男河畔倒臥血泊離奇死亡 調查發現竟是包包刀刃刺出誤傷自己

聯合新聞網／ 綜合報導
男子倒臥在河堤長椅上，被發現失血過多身亡。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子倒臥在河堤長椅上，被發現失血過多身亡。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名男子去年夏天被發現倒臥在運河步道旁的長椅上，被發現時身上有刀傷且已經失血過多死亡。這起案件本來被視為是可疑的謀殺案，想不到經過長時間調查後，發現男子可能是意外被自己包包裡的刀具刺殺死亡，整起案件過程十分離奇。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於去年8月1日清晨約6點30分，一名單車騎士經過運河步道時，發現57歲的布朗（Robert Brown）倒在長椅上，鮮血還從長椅縫隙滲出，場面怵目驚心。

警方最初懷疑布朗是遭人殺害，展開大規模搜索，案件更一度以謀殺方向偵辦，逮捕了3名嫌疑人。不過後來發現這起案件可能是場意外，嫌犯也全數不起訴釋放。

警方調查指出，布朗當時疑似飲酒後在長椅上入睡，身體不慎壓到背包內的刀具，導致刀刃穿透背包與衣物後割傷手臂。該把單刃刀長約13公分，在壓力作用下穿過背包材質及多層外套，造成手臂約3公分傷口。雖然傷口本身並未切中主要動脈，但卻導致布朗大量失血，最後失血過多身亡。

警方後續鑑識也發現，刀具上並無第三人血跡，僅有與死者衣物纖維及DNA相符的痕跡，進一步支持「意外自傷」的結論。諾桑普頓郡高級驗屍官彭伯（Anne Pember）最終裁定此案為「悲劇性意外」。

警方表示，案件初期因現場情況不明，一度懷疑可能涉及他殺或自傷行為，直到完整鑑識結果出爐才排除外力介入。

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