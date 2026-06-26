快訊

美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

北京第一高樓「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

聽新聞
0:00 / 0:00

假房客真竊賊！英國女子長期詐租兼偷竊 名錶珠寶全被拿走

聯合新聞網／ 綜合報導
羅斯在社群上炫富，其實珠寶和奢侈品可能都是贓物。示意圖／ingimage
羅斯在社群上炫富，其實珠寶和奢侈品可能都是贓物。示意圖／ingimage

英國一名女子涉嫌長期以「假房客」與「房屋管理人」身分活動，橫跨多地非法轉租、積欠租金並竊取住戶財物，案件金額累積超過數萬英鎊。法院指出，她在受託照看豪宅期間，甚至曾直接將屋主的珠寶、名錶與古董帶走，誇張行徑讓人看不下去。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導， 40歲的羅斯（Ariana Rose），被控在英格蘭漢普郡、薩默塞特、薩福克與艾塞克斯等地進行非法轉租與詐騙行為。她不僅讓租客損失押金，還積欠高達數萬英鎊租金，光是其中一項案件金額就高達3萬3,000英鎊（約新台幣139萬元）。

證人證詞指出，羅斯過去在租屋時，會先營造正常居住假象，隨後就開始不肯付租金，或在轉租時刻意拖延，不退還押金。她在社群上營造自己是富有網紅形象，經常分享自己走紅毯、參加高級聚會、與名人互動等內容。

更令人驚訝的是，除了詐取租金之外，她還會在受託「照看房屋」時偷取財物。她利用線上平台接下短期看屋工作，接著就趁屋主不在時行竊，屋主的珠寶、骨董甚至是鍋具都接連消失。

調查人員後續在她身上查獲多項可疑財物，包括現金、名錶與奢侈品，甚至在她使用的住處內發現香檳、名牌鞋與銀器等疑似失竊物品。警方也指出，她的手機中還存有拍攝屋內財物的照片，顯示行為具有計畫性。

法院同時揭露，過去近20年內，羅斯已有多項詐欺前科，包括銀行任職期間的不法交易與偽造押金詐騙等紀錄。她目前已承認多項竊盜與詐欺罪名，案件將於7月宣判。

詐騙 英國 小偷

延伸閱讀

荷蘭首例12歲以下末期病童接受安樂死 新法上路兩年後首度適用

歐洲熱浪奪命！英國婦露營猝死、3歲童反鎖車內亡 西班牙3天已212死

退休夢碎？美國退休族平均存款僅達標13% 台灣民眾也在苦撐

點餐等太久火大失控 美國女子速食店內亮出上膛手槍下場慘了

相關新聞

護士轉行變烏龍麵老闆！日24歲「美女職人」爆紅 網見甜美微笑嗨翻想朝聖

烏龍麵相信大家都一定都吃過，但由日本「最美職人」親手做的烏龍麵大家有吃過嗎？日本岐阜縣近日就有一位24歲的烏龍麵店女老闆，因為清純可愛的外貌和超純熟的製麵技巧，在網路上迅速爆紅，更吸引超過20萬粉絲...

無照暴走？陸籍公司董事東京街頭狂飆 保時捷猛撞2車釀3傷

日本東京警視廳本月稍早逮捕了1名住所不定的23歲中國籍公司董事許禎逹。他涉嫌駕駛高價進口車保時捷在路口高速右轉，撞上2輛...

罰10萬也不怕！惡搞男轉戰藏壽司拍噁片 囂張喊：我沒在反省

日本連鎖迴轉壽司店的「惡搞」事件層出不窮。五月底時，一名43歲的無業男子新西悠太，在「濱壽司」用餐時，才將疑似洗碗精的液體淋在壽司上拍攝影片上傳，涉嫌妨礙業務遭逮。據日媒「女性自身」報導，法院於6月23日開罰50萬日圓（約合新台幣9萬8千多元）。但這名為博取流量的惡搞型網紅，似乎完全沒有得到教訓。

維修人員在高壓電纜上熱舞！日新幹線外包商拍片挨轟 緊急道歉澄清

日本愛知縣負責東海道新幹線維修的電氣工程外包公司「Tokai Tech」，日前在TikTok上傳一段疑似維修人員在鐵道高壓電線上跳舞的影片。原意是為行銷與招募新人，卻意外引發社會譁然與強烈抨擊，最終公司緊急下架影片並出面致歉。

遭施暴、扣護照！女網紅殺人自保被捕 男警面前含辱脫光全裸

英國一名網紅遭到一名男子誘騙，飛到杜拜後護照被沒收且受到暴力對待，為了逃離，網紅持刀刺死男子。

女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

歐洲近日熱浪來襲，不少民眾改穿清涼服飾外出，不過一名25歲女子卻因穿著短褲與短版上衣準備搭機，遭航空公司以服裝過於暴露為由攔下，引發外界討論。她事後質疑，若航空公司真有相關規定，應明確告知旅客，而非由現場人員自行判定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。