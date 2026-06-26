假房客真竊賊！英國女子長期詐租兼偷竊 名錶珠寶全被拿走

英國一名女子涉嫌長期以「假房客」與「房屋管理人」身分活動，橫跨多地非法轉租、積欠租金並竊取住戶財物，案件金額累積超過數萬英鎊。法院指出，她在受託照看豪宅期間，甚至曾直接將屋主的珠寶、名錶與古董帶走，誇張行徑讓人看不下去。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導， 40歲的羅斯（Ariana Rose），被控在英格蘭漢普郡、薩默塞特、薩福克與艾塞克斯等地進行非法轉租與詐騙行為。她不僅讓租客損失押金，還積欠高達數萬英鎊租金，光是其中一項案件金額就高達3萬3,000英鎊（約新台幣139萬元）。

證人證詞指出，羅斯過去在租屋時，會先營造正常居住假象，隨後就開始不肯付租金，或在轉租時刻意拖延，不退還押金。她在社群上營造自己是富有網紅形象，經常分享自己走紅毯、參加高級聚會、與名人互動等內容。

更令人驚訝的是，除了詐取租金之外，她還會在受託「照看房屋」時偷取財物。她利用線上平台接下短期看屋工作，接著就趁屋主不在時行竊，屋主的珠寶、骨董甚至是鍋具都接連消失。

調查人員後續在她身上查獲多項可疑財物，包括現金、名錶與奢侈品，甚至在她使用的住處內發現香檳、名牌鞋與銀器等疑似失竊物品。警方也指出，她的手機中還存有拍攝屋內財物的照片，顯示行為具有計畫性。

法院同時揭露，過去近20年內，羅斯已有多項詐欺前科，包括銀行任職期間的不法交易與偽造押金詐騙等紀錄。她目前已承認多項竊盜與詐欺罪名，案件將於7月宣判。