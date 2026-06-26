影／印度「炫富」網紅愛曬金飾惹禍 住家金銀財物被洗劫一空

印度一名以「炫富」走紅的網紅，經常在社群媒體上展示金飾與現金。沒想到大肆炫富引來竊賊注意，不只闖入家中洗劫金銀珠寶與現金，還將監視器轉向，讓破案難度提升。

據ODDITYCENTRAL報導，印度網紅古賈爾（Rachna Gurjar）是印度知名網紅，經常在社群媒體上展示珠寶和現金炫富。近日她家傳出入室竊盜案，竊賊於深夜闖入她位於中央邦希夫普爾（Shivpuri）的住家，拿走金飾與現金，導致她損失金額約80萬至100萬印度盧比（約新台幣27萬至34萬元）。

案發當天，古賈爾與丈夫及家人都在屋內熟睡。有數名身分不明的男子先破壞住家圍欄，接著闖入屋內直接進入臥室洗劫財物。在偷走飾品與現金後，嫌犯還將房門從外側鎖上，讓古賈爾和丈夫一度無法脫困。

當天凌晨4點，家中有人驚醒發現異狀，才知道家裡遭了小偷，全家還被反鎖屋內。夫妻倆因為開不了門，最後是聯絡鄰居親戚前來協助才成功脫困。據了解，古賈爾家中的衣櫃與收納空間都被翻得亂七八糟，金飾、銀飾、現金，甚至連一箱能量飲料都被一併帶走。

古賈爾向警方表示，竊賊不僅熟練行竊，還疑似刻意轉動監視器角度，讓鏡頭無法拍到他們的正臉。目前警方已展開調查，並鎖定監視器畫面中出現的可疑身影。警方認為，這起案件可能與她在社群媒體上頻繁炫富有關。過去古賈爾曾多次展示家中金飾、現金與生活環境，警方認為就是這些內容讓她成為不法分子的目標。