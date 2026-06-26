按摩槍拿來按摩眼球？英國男子連用3個月 視網膜竟被震破

為了舒緩眼睛疲勞，蘇格蘭一名男子竟把原本用來放鬆肌肉的按摩槍直接對準眼球使用。短短幾個月後，他的雙眼出現多處視網膜撕裂傷，其中右眼甚至發生罕見的「視網膜透析裂孔」（retinal dialysis），讓醫師看完檢查結果後大吃一驚。

據ODDITYCENTRAL報導，這起病例發表於《BMJ Case Reports》醫學期刊。一名蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）的20多歲男子，因右眼突然出現大量飛蚊症與閃光現象，前往眼科治療中心求診。

負責診治的歐康納醫師（Niamh O’Connell）與阿什拉夫．汗醫師（Ashraf Khan）檢查後發現，男子的右眼不僅有多處深層視網膜裂傷，還伴隨大範圍瘀傷及視網膜透析裂孔；他的左眼情況也不樂觀，除了明顯瘀傷外，還有6處馬蹄形裂孔。

奇怪的是，男子沒有任何眼疾病史，家族也沒有相關疾病紀錄，過去更不曾遭受頭部或眼部外傷。除了輕度近視外，幾乎找不到任何可能導致如此嚴重眼部損傷的原因。直到醫師進一步追問之後，男子才坦承自己過去3個月來，每週都會使用按摩槍震動眼睛周圍，甚至直接接觸眼球，希望藉此消除疲勞感。

醫師分析，由於按摩槍會產生高速強烈震動，直接用在眼睛上，可能造成眼球瞬間被壓縮，內部組織向四周擠壓變形，進而撕裂脆弱的視網膜。醫療團隊認為按摩槍就是造成傷害的主要原因，這也是目前全球首例因按摩槍導致雙眼多處視網膜裂傷及視網膜透析裂孔的正式病例紀錄。所幸經過治療與追蹤，6個月後男子病情已趨於穩定，沒有出現惡化或白內障等進一步併發症。

事實上，這並非按摩槍傷眼的首例案例。幾年前中國也曾有一名42歲男子因用按摩槍按摩眼部，導致晶狀體移位並引發白內障。醫師提醒，按摩槍是針對肌肉設計的工具，絕非眼部保健器材，錯誤使用恐怕會讓一時的舒緩，換來難以挽回的視力損傷。