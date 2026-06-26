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護士轉行變烏龍麵老闆！日24歲「美女職人」爆紅 網見甜美微笑嗨翻想朝聖

香港01／ 撰文／番茄妹
24歲的烏龍麵店女老闆竹內綾音在網路上爆紅。圖／截自Instagram影片@sanjyo._anon
24歲的烏龍麵店女老闆竹內綾音在網路上爆紅。圖／截自Instagram影片@sanjyo._anon

烏龍麵相信大家都一定都吃過，但由日本「最美職人」親手做的烏龍麵大家有吃過嗎？日本岐阜縣近日就有一位24歲的烏龍麵店女老闆，因為清純可愛的外貌和超純熟的製麵技巧，在網路上迅速爆紅，更吸引超過20萬粉絲，引起一眾網友熱議。

今年24歲的竹內綾音（Ayane Takeuchi）於日本的岐阜出生和成長，她高中時期便已經在父親的拉麵店打工，但在大學的時候，她並沒有打算接手父親的拉麵店，而是前往大阪讀護士學校，並成功獲得國家資格，成為一位美容診所的護士。

那為什麼她會突然投身烏龍麵店呢？全因2025年2月時，綾音的父親竹內義弘開設烏龍麵店「手打うどん ごだいさん」，而綾音每次放假便會到店裡幫忙，她表示，在店裡幫忙時發現，店內總是充滿歡樂和笑容，與護士的職場氛圍大相逕庭，讓她毅然決定全身投入烏龍麵店。她提到，身邊的親友都十分支持她的決定，爸爸聽到後更是「露出非常開心的表情」，只有媽媽以為她是被爸爸所逼才有此決定。

竹內綾音在店裡不單只是負責烹飪和招待客人，她就連製作麵條都相當擅長。有顧客見此便將其製作麵條的影片拍下來，並分享至社交平台，其具有氣質又甜美的外貌，加上製作烏龍麵和工作時認真、積極的態度，引起網友熱烈討論和瘋傳。使其短時間內Instagram的追蹤數已經超過21萬，Tiktok帳號亦超過15萬粉絲，就連日本愛知新聞台也有前往訪問和報導店家，烏龍麵店現在已經成為當地的新地標，有不少當地人甚至是遊客都特地前往，只為能夠親眼看看其手打麵的專業風采。

但因為店內所有的員工都是能夠從製麵到接待客人一手包辦，因而想要吃到和親眼看到竹內綾音親手做的烏龍麵，便要看看大家的運氣了。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 烏龍麵

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