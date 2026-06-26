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遭施暴、扣護照！女網紅殺人自保被捕 男警面前含辱脫光全裸

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名網紅被誘騙至杜拜，遭受暴力且護照被沒收。示意圖／ingimage
英國一名網紅被誘騙至杜拜，遭受暴力且護照被沒收。示意圖／ingimage

英國一名網紅遭到一名男子誘騙，飛到杜拜護照被沒收且受到暴力對待，為了逃離，網紅持刀刺死男子。

根據《BBC》報導，該網紅為23歲女子喬治（Brooke George），與死者在臉書認識並進一步交往，今年5月雙方第一次在杜拜見面，當下相處融洽，還安排了一場專業海灘寫真，喬治曾形容「那是我一生中最美好的時光」。

然而6月喬治拿著男方幫忙訂的單程機票再次拜訪杜拜時，事情開始不對勁，男子不僅對喬治拳腳相向，還沒收她的護照不讓她離開。當兩人再次為了搶奪護照發生衝突時，喬治為了自保，持刀殺了男子。

事發後喬治立刻打給媽媽，媽媽形容當下的喬治嚇壞了，「我從沒看過我女兒這麼害怕」，表示非常擔憂女兒的安危。男方的異常行為、單程機票、扣留護照，加上喬治曾說過「情況不對」，都讓喬治的親友相當擔心，認為她是遭到誘騙。

喬治於當地時間6月22日被捕，被指控犯有預謀殺人罪，若罪名成立，將面臨死刑。在被關押期間，喬治不被允許和英國大使館聯絡、只能在沒有律師在場的情況下發表聲明，還被迫在男性警官面前脫光衣服，當時沒有任何女性警官在場，這讓她感到非常羞辱與痛苦。

英國外交部表示，正在努力為喬治及其家人提供幫助，並與當地政府持續交涉中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

護照 網紅 殺人 杜拜 英國 全裸

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