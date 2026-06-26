維修人員在高壓電纜上熱舞！日新幹線外包商拍片挨轟 緊急道歉澄清

據日媒J-CAST NEWS報導，日本愛知縣一間負責東海道新幹線維修的電氣工程外包公司「Tokai Tech」，日前在TikTok上傳一段疑似維修人員在鐵道高壓電線上跳舞的影片。原意是為行銷與招募新人，卻意外引發社會譁然與強烈抨擊，最終公司緊急下架影片並出面致歉。

這段惹議影片以搖滾樂團「魚韻」的歌曲為背景音樂，有5名男性作業員站在看似鐵道電車線纜的柱子上，帶頭者模仿MV舞者動作，後方四人則拿著棍子假裝划船。雖影片全程標註「已確實使用防墜器具」，但逼真的影像立刻引起軒然大波。網友紛紛痛批：「那根本不是能開玩笑的地方」、「以企業帳號來說太超過了」。甚至有網友因畫面太過離奇，質疑這應該是AI生成的假影片。

眼見風波越演越烈，Tokai Tech隔日將影片設為不公開並發表聲明。公司澄清影片「絕非AI生成」，且拍攝地點是公司內部未通電的「訓練設施」，全程皆在嚴格的安全管理下進行。發言人坦言，初衷是想藉短影音帶動新人招募，但身為負責鐵路安全的企業，此舉實在有失周延，未來會嚴格把關社群發文內容。

有網友一針見血地指出這起公關危機，根本就是「想爆紅卻慘遭炎上的典型例子」。該網友認為，在觀眾眼中這就是在危險場所做出不必要的行為而已。若真想讓大眾認識這份專業，還不如穩紮穩打地介紹「深夜巡檢」或「專業工具使用」，激發觀眾的求知欲來行銷，才是提高企業形象的長遠之計。