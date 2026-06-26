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罰10萬也不怕！惡搞男轉戰藏壽司拍噁片 囂張喊：我沒在反省

聯合新聞網／ 綜合報導
不知悔改的日男新西悠太在被罰款後，轉戰藏壽司拍片。 路透
不知悔改的日男新西悠太在被罰款後，轉戰藏壽司拍片。 路透

日本連鎖迴轉壽司店的「惡搞」事件層出不窮。5月底時，一名43歲的無業男子新西悠太，在「濱壽司」用餐時，才將疑似洗碗精的液體淋在壽司上拍攝影片上傳，涉嫌妨礙業務遭逮。據日媒「女性自身」報導，法院於6月23日開罰50萬日圓（約合新台幣9.8萬元）。但這名為博取流量的惡搞型網紅，似乎完全沒有得到教訓。

新西悠太在獲釋後隔天，立刻更新了個人的TikTok與IG帳號。這一次，他現身於疑似藏壽司的店中，上傳了一段長達30秒的脫序用餐影片。他直接用手拿起盤上的壽司、放在餐桌上，接著把醬油倒在剛剛的盤子裡，最後再用手抓起桌面的壽司咬在嘴邊，再用嘴邊的壽司去沾盤中的醬油。這種非常難看的吃法，再度引起大眾強烈反感。

不僅如此，新西甚至在TikTok的留言區囂張寫下：「我才沒有在反省呢，邋遢就是我的本性。」他還發布了另一支影片，公開自己在拘留所寫下的「反省筆記」，並大剌剌地秀出那張繳款期限為7月7日的50萬日圓罰單。在同日長達5小時的直播中，他一邊向企業喊話「請雇用我」，一邊卻又高調揚言「明天要去吃壽司郎」、「還想再去吃鮪魚壽司」，這些毫無悔意的發言，讓外界深怕他會再次惹事。

這段最新的惡搞影片迅速在社群平台X轉傳，日本網友紛紛痛批他「真的學不乖」、「吃相太髒」、「竟然還沒被店家列為黑名單」。據日媒披露，已婚的新西過去就常拍攝糟蹋食物的影片，如今卻依舊惡行不改，令社會大眾直搖頭。

藏壽司 迴轉壽司 日本 TikTok

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