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女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

聯合新聞網／ 綜合報導
25歲網紅艾達因穿著運動上衣，被漢莎航空地勤攔下，告知不能登機。圖擷自IG/edda.elisa
25歲網紅艾達因穿著運動上衣，被漢莎航空地勤攔下，告知不能登機。圖擷自IG/edda.elisa

歐洲近日熱浪來襲，不少民眾改穿清涼服飾外出，不過一名25歲女子卻因穿著短褲與短版上衣準備搭機，遭航空公司以服裝過於暴露為由攔下，引發外界討論。她事後質疑，若航空公司真有相關規定，應明確告知旅客，而非由現場人員自行判定。

根據英國鏡報報導，當天氣溫超過攝氏30度，網紅艾達（Edda Pilz）表示，她穿著運動短褲與短版運動上衣前往機場，準備搭乘德國漢莎航空班機。不料在登機口掃描登機證時，遭一名地勤人員攔下，直接告知「妳不能登機」。

艾達詢問原因後，對方表示，她的穿著「像沒穿衣服」，要求她必須把身體遮住才能登機。艾達強調，自己穿的是一般運動服，並非泳裝或裸露服飾，但仍依要求拿來一件外套穿上。然而，地勤人員仍要求她必須將外套拉鍊拉到最上方，確認符合要求後，才准許她登機。

對於這次經歷，艾達表示，她並非不能接受航空公司的服裝規範，而是希望規定能夠公開透明。「如果真的有規則，我願意遵守，但請把規定拿出來給我看。」

針對事件，漢莎航空回應，依據運輸條款，旅客須穿著符合公共交通場合的服裝，且不得影響其他來自不同文化背景乘客的感受；至於是否符合規範，現場人員可依情況行使裁量權。

漢莎航空也表示，公司相當重視旅客反映，若出現執行標準不一致的情況，將進一步進行內部檢討。事實上，不少航空公司的運輸條款都保留權利，若旅客穿著被認定具有冒犯性或不適當，航空公司可拒絕其登機。

熱浪 漢莎航空 網紅

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