誤會大了！人妻三溫暖強摸18歲鮮肉辯「他對我有意思」 當丈夫面遭逮下場曝

一場原本浪漫的異國海島度假，竟因一場「三溫暖的熱情誤會」演變成跨國官司。一名與丈夫同行前往西班牙馬略卡島度假的37歲愛爾蘭人妻，在知名度假勝地馬加盧夫的一家四星級酒店內，因涉嫌在蒸汽室內「情色愛撫」一名年僅18歲的瑞典小鮮肉，遭到警方當著丈夫的面強行逮捕。這起事件在歷經數月的司法攻防後，女子選擇認罪並接受罰款協議，以總計2700歐元（約新台幣97,679元）的賠償，免去了18個月的牢獄之災。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名出生於巴西、現居於愛爾蘭科克郡東部小村莊的37歲女子拉菲拉（Rafaela Richert Martins Burns），去年6月與丈夫前往西班牙馬略卡島度假，並入住當地的馬提尼克四星級酒店。事發當天下午6點左右，拉菲拉與一名年僅18歲的瑞典男遊客在酒店的三溫暖內巧遇，兩人隨後展開了一陣閒聊，隨後兩人的互動卻在轉移到土耳其蒸汽浴室後徹底變了調。

檢方指出，拉菲拉當時趁著蒸汽室內沒有其他人在場，出於一時的親密渴望，竟違背該名瑞典少年的意願，將手伸向對方的生殖器進行「情色愛撫」。直到這名18歲的小鮮肉驚慌失措地連續大喊「不！不！不！」並迅速逃離現場，拉菲拉才停止動作。受到極大驚嚇的少年隨後立即向酒店工作人員尋求協助，飯店方隨即通報當地警方前來處理。

當執法人員趕到飯店現場時，拉菲拉正與丈夫待在一起。警方在眾目睽睽之下、當著她丈夫的面將她上銬逮捕，並在拘留所關押了一夜。雖然拉菲拉最初向警方全盤否認有觸摸行為，但隨後改口辯稱這完全是一場「天大的誤會」。她透過律師表示，當時兩人在三溫暖聊得十分投緣，隨後她前往蒸汽室時，少年也主動跟了過去，這讓她「誤判形勢」，誤以為對方對她有意思、正在釋放好感訊號，才會順水推舟出手觸摸，並強調在對方明確抗議後就立刻收手。

這起案件日前在馬略卡島的省級法院進行審理，原先拉菲拉的辯護律師態度強硬，堅稱這只是文化或解讀上的誤會，不構成犯罪，並揚言要親自出庭洗清罪名。然而，面對檢方最初開出的一年半監禁、兩年內禁止從事與未成年人相關工作以及承擔訴訟費用的嚴厲條件，拉菲拉在最後一刻態度發生180度大轉彎。她選擇透過視訊連線的方式參與簡短聽證會並當庭認罪，以此換取免訴判決。

最終，這名愛爾蘭人妻同意支付2700歐元的罰款，並向受害者支付500歐元（約新台幣18,089元）的精神賠償金，免受牢獄之災。根據西班牙當地的法律慣例，針對無前科的初犯，兩年以下的監禁刑期通常可獲得緩刑或改以罰款替代。拉菲拉這場誤把「禮貌閒聊」當成「艷遇訊號」的代價，不僅讓自己的跨國度假在丈夫面前徹底丟盡面子，也讓自己荷包大失血，付出了高昂的代價。