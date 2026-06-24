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俄羅斯燃油短缺催生「神奇省油錠」熱潮 號稱一顆可讓汽油變高級油

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯有業者宣稱用了藥錠，燃油性能表現更佳。示意圖／ingimage
俄羅斯有業者宣稱用了藥錠，燃油性能表現更佳。示意圖／ingimage

隨著烏克蘭無人機持續襲擊俄羅斯煉油廠，俄國部分地區近來出現燃油供應緊張與價格上漲問題，部分地區甚至限制民眾購油數量。疑似因為燃油短缺，俄羅斯出現一種宣稱能大幅降低油耗的「省油錠」，不過專家說這種「省油錠」的效果可能只是心理安慰。

ODDITYCENTRAL報導，俄羅斯出現這種俗稱「燃油錠」（fuel tabs）的產品，而且在過去一個月內銷量暴增2.5倍，社群媒體上也出現大量使用者分享相關內容。

這款產品外觀看起來像普通藥片，只要直接投入油箱就能運作。業者宣稱，這種藥錠能改善燃油燃燒效率、穩定引擎燃燒過程，進而降低油耗。更誇張的是，有部分品牌宣稱，原本較低等級的AI-92汽油，在加入燃油錠後能達到AI-95汽油的效果，讓車主用較便宜的油獲得更好的性能表現。

這些產品價格相當低廉，每顆售價約50至80盧布（約新台幣20元至33元）。廠商表示，一顆燃油錠最高可對應200公升汽油，因此吸引不少想節省油錢的駕駛購買。不過，專家對這些宣傳說法抱持高度懷疑。

報導指出，目前並沒有明確證據證明這些藥錠真的能顯著降低油耗，也不清楚其具體作用原理。部分汽車專家警告，燃油錠內含的化學添加劑可能與汽油本身的添加劑發生反應，進而影響噴油嘴運作，甚至對引擎造成損害。

也有評論人士直言，這些產品很可能只是利用民眾對油價上漲的焦慮所推出的「引擎安慰劑」，實際效果微乎其微，真正減少的恐怕只是車主的荷包。在燃料供應不穩與價格壓力持續存在的情況下，這類號稱能神奇省油的產品是否真有奇效，仍有待進一步驗證。

俄羅斯 烏克蘭

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