快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

一秒輸光月薪也不怕？24歲工程師砸積蓄炒股 笑揪身邊同事賣內衣進場

香港01／ 撰文／王海
一名24歲的南韓女工程師將手中近約4.7萬美元（約新台幣150萬元）的積蓄全數投入到股市中，她與她的同事更開玩笑指她們應賣掉自己的內衣去買更多股份。示意圖／ingimage
一名24歲的南韓女工程師將手中近約4.7萬美元（約新台幣150萬元）的積蓄全數投入到股市中，她與她的同事更開玩笑指她們應賣掉自己的內衣去買更多股份。示意圖／ingimage

截至6月23日收市，韓股KOSPI指數今年以來已上升超過90%，在三星電子SK海力士兩大企業受惠AI熱潮下，南韓股市今年屢創新高，導致現時進入「全民炒股」的亢奮狀態。據美媒報導，一名24歲的南韓女工程師將手中近約4.7萬美元（約新台幣150萬元）的積蓄全數投入到股市中，她與她的同事更開玩笑指她們應賣掉自己的內衣去買更多股份。她更表示，即使曾試過一秒內輸光一個月的薪金也不會感到後悔。

據《華爾街日報》報導，Na Se-bin（音譯羅世彬）已經完全失去對金錢價值的認知。

自今年1月以來，她幾乎把畢生積蓄約4.7萬美元全數投入股市，受惠全球AI熱潮，這股牛市正推動南韓、台灣和日本的科技巨頭們股價蒸蒸日上。

這位24歲的南韓工程師表示，在股市劇烈波動中，她曾在短短一秒鐘內贏過，也輸掉相當於一個月工資的金額。

儘管風險巨大，她還是無法抗拒，尤其是曾試過看見自己持有的股票價格翻了一倍之後。在過去18個月裡，南韓股市一直是全球表現最佳的股市，羅世彬和她的同事們更開玩笑說，他們應該賣掉自己的內衣去買更多的股票。

羅世彬表示：「就連以前從未碰過股票的朋友現在也開始入場了，每個人都在投入股市」。

AI引發的大牛市並不總是一帆風順，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年6月在首爾期間，南韓主要股指在6月8日曾暴跌超過8%導致熔斷。這次下跌源自於美國晶片股（包括輝達）的拋售潮。黃仁勳當時卻對股價急跌不以為意。

黃仁勳反指：「大家應該對目前的股價感到高興，因為現在可以更便宜地買入股票了」。

羅世彬今年才開始炒股，她估計自己社交圈中超過80%的人都在積極投資，她的同事也是如此。她說，一位同事因為股票收益而日進斗金，花了數萬美元買了一枚結婚戒指。

羅世彬也經常揮霍，為她的父母買演唱會門票、名牌服裝和外出用餐等。她原本打算為母親買一枚金戒指，以紀念父母的30周年結婚紀念日，但母親拒絕了。

她的母親讓她直接給她現金，她表示：「我寧願拿現金去買股票」。

南韓的股票市場由三星電子和SK海力士這間科技巨頭主導，它們壟斷了AI運算和資料儲存領域兩大主流記憶體晶片的生產。

這兩間企業近期市值均突破萬億美元大關，在南韓KOSPI指數的市值占比超過一半。 6月23日，三星電子與SK海力士皆急跌12%，導致KOSPI指數收市下跌9.99%，盤中一度觸發熔斷機制。

延伸閱讀：

芯片股下挫 SK海力士瀉逾7% 累韓股早段挫近半成｜亞股

韓股再挫逾半成 觸熔斷機制 SK海力士瀉7.5%｜亞股

文章授權轉載自《香港01》

南韓 三星電子 SK海力士 炒股 黃仁勳 輝達

相關新聞

滾回你的國家！加拿大咖啡店韓裔店主遭女客辱罵 影片曝光全網怒

北溫哥華咖啡店的韓裔女店主金杜伊遭一名女顧客辱罵「滾回你的國家」，事件引發網路公憤。女顧客因誤取外賣要求退款，情緒激動並威脅報警。當地警方已介入調查，相關言論可能面臨刑事調查。

一秒輸光月薪也不怕？24歲工程師砸積蓄炒股 笑揪身邊同事賣內衣進場

截至6月23日收市，韓股KOSPI指數今年以來已上升超過90%，在三星電子與SK海力士兩大企業受惠AI熱潮下，南韓股市今年屢創新高，導致現時進入「全民炒股」的亢奮狀態。據美媒報導，一名24歲的南韓女工程師將手中近約4.7萬美元（約新台幣150萬元）的積蓄全數投入到股市中，她與她的同事更開玩笑指她們應賣掉自己的內衣去買更多股份。她更表示，即使曾試過一秒內輸光一個月的薪金也不會感到後悔。

動物園驚魂！3歲童突遭男子拋入「50隻巨鱷池」 勇嬤跳水救人

英國劍橋郡老赫斯特動物園（Old Hurst Zoo）日前發生一起驚悚意外。一名年僅3歲的男童與母親到動物園遊玩時，竟突然遭一名患有學習障礙的陌生男子抱起，越過安全護欄後拋入鱷魚與短吻鱷展區。幸好動物園女園主當機立斷、奮不顧身跳入展區救人，才將男童救出。當地警方表示，男童目前已脫離險境，傷勢轉趨穩定。

微軟創辦人蓋茲偷吃對象曝光！點名2俄羅斯女子 艾普斯坦曾想藉機勒索

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）10日接受眾議院監督委員會（House Oversight Committee）詢問時坦承，自己曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情。相關訪談逐字稿23日公開後，也讓兩人的身分首度曝光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。