快訊

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

日本全家超商設置「狼型機器人」 50種巨大聲響+閃強光驅趕熊隻

中央社／ 群馬縣24日綜合外電報導
「怪獸狼」（Monster Wolf）狼型機器人。 路透
「怪獸狼」（Monster Wolf）狼型機器人。 路透

日本各地熊害頻傳，連鎖便利商店全家（FamilyMart）今天宣布在群馬縣桐生市山區的「全家日野屋黑保根店」試驗性設置一款狼型機器人，用來驅趕野生動物。

日本「讀賣新聞」報導，由於今年接連有人在這間店鋪周邊目擊熊隻出沒，為確保員工與顧客安全，全家設置了這款名為「怪獸狼」（Monster Wolf）的狼型機器人，待評估效果後，再研議是否正式導入相關措施。

「怪獸狼」是一款搭載紅外線偵測器的機器人，當偵測到動物時，會發出50多種巨大聲響並閃爍LED強光來嚇阻、驅趕野生動物。全家去年已制定針對店舖周邊出現熊隻的應對指南，並在今年2月底前向東北及北關東等地區約500家門市配發防熊噴霧。

然而，今年全國各地熊隻出沒事件比去年更為頻繁，為進一步強化對策，全家決定試驗性引進「怪獸狼」。

「怪獸狼」目前被設置在面向店舖後方森林的位置。這款裝置可發出高達90分貝的巨大聲響，相當於汽車喇叭聲，但為顧及附近住戶，目前音量設定約45分貝，在降低對周邊環境影響的同時，驗證其能否達到預期的驅趕效果。

報導補充說，群馬縣去年共有12人遭熊隻攻擊受傷，其中2名傷者是在沼田市一家超市內，被闖入熊隻襲擊。

今年1月至5月，群馬縣共通報162起熊隻目擊事件，是去年同期的兩倍以上。全家便利商店負責人表示：「盼能藉此防止熊隻接近店鋪，全力確保店員與顧客安全。」

日本 全家便利商店 熊害 機器人

延伸閱讀

獼猴大軍下山！台東市區頻見猴群逛街 還直接闖民宅找食物

輝達機器人大進化 能率、佳能搶下頭香奪商機

持槍惡煞闖美星巴克！2員工英勇制伏竟遭開除 官方揭違反1規定

日跟騷防制法修法後首例 警方要求偵探不得提供個資

相關新聞

滾回你的國家！加拿大咖啡店韓裔店主遭女客辱罵 影片曝光全網怒

北溫哥華咖啡店的韓裔女店主金杜伊遭一名女顧客辱罵「滾回你的國家」，事件引發網路公憤。女顧客因誤取外賣要求退款，情緒激動並威脅報警。當地警方已介入調查，相關言論可能面臨刑事調查。

日本全家超商設置「狼型機器人」 50種巨大聲響+閃強光驅趕熊隻

日本各地熊害頻傳，連鎖便利商店全家（FamilyMart）今天宣布在群馬縣桐生市山區的「全家日野屋黑保根店」試驗性設置一...

一秒輸光月薪也不怕？24歲工程師砸積蓄炒股 笑揪身邊同事賣內衣進場

截至6月23日收市，韓股KOSPI指數今年以來已上升超過90%，在三星電子與SK海力士兩大企業受惠AI熱潮下，南韓股市今年屢創新高，導致現時進入「全民炒股」的亢奮狀態。據美媒報導，一名24歲的南韓女工程師將手中近約4.7萬美元（約新台幣150萬元）的積蓄全數投入到股市中，她與她的同事更開玩笑指她們應賣掉自己的內衣去買更多股份。她更表示，即使曾試過一秒內輸光一個月的薪金也不會感到後悔。

動物園驚魂！3歲童突遭男子拋入「50隻巨鱷池」 勇嬤跳水救人

英國劍橋郡老赫斯特動物園（Old Hurst Zoo）日前發生一起驚悚意外。一名年僅3歲的男童與母親到動物園遊玩時，竟突然遭一名患有學習障礙的陌生男子抱起，越過安全護欄後拋入鱷魚與短吻鱷展區。幸好動物園女園主當機立斷、奮不顧身跳入展區救人，才將男童救出。當地警方表示，男童目前已脫離險境，傷勢轉趨穩定。

微軟創辦人蓋茲偷吃對象曝光！點名2俄羅斯女子 艾普斯坦曾想藉機勒索

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）10日接受眾議院監督委員會（House Oversight Committee）詢問時坦承，自己曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情。相關訪談逐字稿23日公開後，也讓兩人的身分首度曝光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。