動物園驚魂！3歲童突遭男子拋入「50隻巨鱷池」 勇嬤跳水救人

英國劍橋郡老赫斯特動物園（Old Hurst Zoo）日前發生一起驚悚意外。一名年僅3歲的男童與母親到動物園遊玩時，竟突然遭一名患有學習障礙的陌生男子抱起，越過安全護欄後拋入鱷魚與短吻鱷展區。幸好動物園女園主當機立斷、奮不顧身跳入展區救人，才將男童救出。當地警方表示，男童目前已脫離險境，傷勢轉趨穩定。

根據《每日郵報》報導，事發當天，這名30歲涉案男子正與其他需要照護的成人一同參與團體出遊。多名目擊者指出，當時他身邊至少有兩名同行看護，但疑似未持續注意他的行動，有人甚至在聊天、滑手機，且落後涉案男子約10公尺。

涉案男子隨後在男童母親面前，突然將這名3歲幼童抱起，越過4英尺、約1.2公尺高的空中步道安全護欄，將他扔下約15英尺、約4.5公尺深的展區。男童先是重摔在水泥地上，隨後滾入聚集大批鱷魚與短吻鱷的水池中。目擊者回憶，現場隨即傳出令人毛骨悚然的尖叫聲，氣氛瞬間凝結。

報導指出，該展區內有多隻鱷魚與短吻鱷，其中包含體長可達11英尺（約3.35公尺）、重達485磅（約220公斤）的尼羅鱷。男童落水後，遭到至少一隻灣鱷，也就是鹹水鱷咬傷。鹹水鱷以驚人咬合力聞名，對年幼孩童而言，即便只是本能性的攻擊，都可能造成嚴重傷害。

千鈞一髮之際，55歲的動物園共同負責人崔西・強森（Tracey Johnson）展現驚人勇氣。她沒有絲毫猶豫，直接跳進圍欄、涉水衝向男童，一把將滿身是傷的幼童抱起並帶離危險區域。隨後，她的丈夫安迪（Andy）與兒子愛德華（Edward）也立刻加入救援。

爬蟲類福利專家克里斯・紐曼（Chris Newman）讚嘆：「我們絕對不能低估崔西的付出，她第一時間跳下去面對那種可怕場面，這是非常勇敢的行動。」親友也透露，崔西最近剛升格當阿嬤，平時就是個無私且熱心助人的人；雖然她與丈夫對鱷魚的危險性瞭若指掌，但當時救人要緊，根本顧不得自身安全。

這起攻擊過程已被動物園監視器拍下，並交由警方重案組檢視。男童雖然幸運保住一命，但傷勢仍相當嚴重，手臂與骨盆均有骨折，目前仍在劍橋阿登布魯克醫院（Addenbrooke's Hospital）接受治療，所幸生命跡象已從原先危急轉為穩定。

專家指出，鱷魚具有極強的本能反應，當有物體掉落在身旁時，可能會直覺性地咬下去，即便只是「試探性」的一咬，對年僅3歲的幼童來說，也可能造成災難性後果。

至於在現場因涉嫌謀殺未遂遭逮捕的30歲男子，警方表示，經醫療人員評估後，認定其目前狀態不適合接受偵訊，目前已獲准保釋至9月18日。警方仍在進一步調查案情。