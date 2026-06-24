滾回你的國家！加拿大咖啡店韓裔店主遭女客辱罵 影片曝光全網怒

滾回自己的國家！世界各地都設法消除種族歧視，其中加拿大更有多項法律嚴禁有歧視言論及行為，惟北溫哥華早前發生1宗種族歧視事件。當地咖啡店Kim's Café的韓裔女店主金杜伊（Dooyi Kim）遭1名女顧客惡言辱罵，對方不僅質疑其移民身份，更公然吼叫「滾回你的國家」。事發影片其後被上載至社交平台，女顧客的言論引發網民公憤，紛紛表示支持店主，而當地警方已介入調查。

女顧客誤取外賣要求退款 威脅叫警察朋友封店

據加拿大媒體《CTVNews》報道，事發於今年5月2日下午，1名女顧客在咖啡店櫃檯誤取他人的外賣訂單後離開；1小時後，該名女顧客空手返回店內要求退款。女店主金杜伊認為訂單出錯並非店方責任，且已向受影響顧客提供補償，故拒絕退款。女顧客隨即情緒激動，威脅會叫自己的「警察朋友」不再光顧，更揚言要令咖啡店停業。為避免矛盾進一步激化，店主還是辦理了退款，但並未能平息對方的怒火。

爭執升級 女顧客對店爆種族辱罵：滾回你的國家！

翌日上午，該名顧客再度登門糾纏，指責店方未有在包裝袋標註姓名才導致出錯，將所有責任推給店方，語氣兇狠地質問金杜伊的姓名，並威脅要調查其移民身份，言語間充滿挑釁與敵意。根據店方公開的監控片段，該女子在離開時高聲嘶吼：「滾回你那該死的韓國去！滾回你的那個該死的國家去！」

老顧客溫情聲援 警方主動介入調查

金杜伊表示，遇到此事讓她震驚且難過，但她收到了咖啡店老顧客的支持和慰問，他們稱讚金杜伊為人友善，餐品味道好，同時批評涉事者種族歧視的行為，更有常客形容片段內容刺耳得「聽不下去」。

北溫哥華皇家騎警表示已注意到此事，並將聯繫咖啡店，根據加拿大法律，涉及仇恨言論的行為可能面臨刑事調查。

(《CTVNews》)

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文章授權轉載自《香港01》