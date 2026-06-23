最後的禮物？垃圾場破電鍋竟藏「整袋黃金」 真相曝光感動全網

許多人整理親人遺物時，難免會不小心遺漏重要物品。據韓媒《The Hankyoreh》報導，近日南韓發生一起溫馨插曲，一名社區保全在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋裡發現大量黃金，價值高達2100萬韓元（約新台幣45萬元）。經警方追查後才得知，這些黃金竟是已故母親留給子女的遺物，差點隨著垃圾一起被丟棄。

南韓警方日前在官方YouTube頻道分享這起暖心故事。事件發生於4月12日晚間，位於慶尚南道巨濟市玉浦洞某公寓的保全，在整理資源回收物時發現一台被丟棄的電鍋。

保全查看後發現，電鍋內放著一個黑色塑膠袋，打開一看竟裝有多塊金條及金戒指等貴重物品，共計25錢黃金（約93.75公克），價值約2100萬韓元（約新台幣43萬元）。面對這筆意外之財，保全並未據為己有，而是在隔天一早立刻前往轄區派出所報案，希望警方協助尋找失主。

警方隨後調閱監視器畫面，並展開訪查，最終順利找到電鍋原本的主人。經調查發現，這批黃金原本屬於一名近日過世的婦人。她生前一直將黃金收藏在電鍋裡，而家屬整理遺物時，並不知道電鍋內藏有貴重物品，未仔細檢查便直接當成垃圾丟棄。

所幸保全及時發現並主動報案，警方最後順利將電鍋與黃金全數歸還給家屬，也讓這份母親留下的最後心意得以失而復得。

影片曝光後，不少網友紛紛留言大讚保全拾金不昧，「保全真的是善良的人」、「真的太了不起了」、「這位長輩擁有最高尚的人格」。也有人感動表示，「這是媽媽留給孩子最後的禮物」、「媽媽在最後仍默默守護著家人」。