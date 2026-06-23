快訊

通過了！交通部准予捷運三鶯線營運 確切通車日正在研擬中

北市萬華命案！男遭匕首捅背送醫不治 凶嫌被逮稱不滿對方找他女友

紐時記者新書披露馬斯克憂台海衝突 籲川普將晶片廠移出台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

最後的禮物？垃圾場破電鍋竟藏「整袋黃金」 真相曝光感動全網

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名社區保全在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋裡發現大量黃金，價值高達2100萬韓元（約新台幣45萬元）。圖／AI生成
南韓一名社區保全在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋裡發現大量黃金，價值高達2100萬韓元（約新台幣45萬元）。圖／AI生成

許多人整理親人遺物時，難免會不小心遺漏重要物品。據韓媒《The Hankyoreh》報導，近日南韓發生一起溫馨插曲，一名社區保全在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋裡發現大量黃金，價值高達2100萬韓元（約新台幣45萬元）。經警方追查後才得知，這些黃金竟是已故母親留給子女的遺物，差點隨著垃圾一起被丟棄。

南韓警方日前在官方YouTube頻道分享這起暖心故事。事件發生於4月12日晚間，位於慶尚南道巨濟市玉浦洞某公寓的保全，在整理資源回收物時發現一台被丟棄的電鍋。

保全查看後發現，電鍋內放著一個黑色塑膠袋，打開一看竟裝有多塊金條及金戒指等貴重物品，共計25錢黃金（約93.75公克），價值約2100萬韓元（約新台幣43萬元）。面對這筆意外之財，保全並未據為己有，而是在隔天一早立刻前往轄區派出所報案，希望警方協助尋找失主。

警方隨後調閱監視器畫面，並展開訪查，最終順利找到電鍋原本的主人。經調查發現，這批黃金原本屬於一名近日過世的婦人。她生前一直將黃金收藏在電鍋裡，而家屬整理遺物時，並不知道電鍋內藏有貴重物品，未仔細檢查便直接當成垃圾丟棄。

所幸保全及時發現並主動報案，警方最後順利將電鍋與黃金全數歸還給家屬，也讓這份母親留下的最後心意得以失而復得。

影片曝光後，不少網友紛紛留言大讚保全拾金不昧，「保全真的是善良的人」、「真的太了不起了」、「這位長輩擁有最高尚的人格」。也有人感動表示，「這是媽媽留給孩子最後的禮物」、「媽媽在最後仍默默守護著家人」。

南韓 黃金 保全

延伸閱讀

穿「耶穌愛你」衣偷情…美國女師激戰6生 成人網遭學生抓包威脅加分

好兄弟變真兄弟！鄰居有相同紅髮曾起疑 60年身世解謎成驚喜

南韓「生日咖啡廳」文化風靡 從K-pop蔓延至各界的社群新儀式

日本偷拍歪風氾濫！兒童犯罪者激增…專家憂數位識讀成防範破口

相關新聞

最後的禮物？垃圾場破電鍋竟藏「整袋黃金」 真相曝光感動全網

許多人整理親人遺物時，難免會不小心遺漏重要物品。據韓媒《The Hankyoreh》報導，近日南韓發生一起溫馨插曲，一名社區保全在垃圾分類區整理廢棄物時，意外在一台遭丟棄的電鍋裡發現大量黃金，價值高達2100萬韓元（約新台幣45萬元）。經警方追查後才得知，這些黃金竟是已故母親留給子女的遺物，差點隨著垃圾一起被丟棄。

好兄弟變真兄弟！鄰居有相同紅髮曾起疑 60年身世解謎成驚喜

英國近日發生一起「好兄弟變真兄弟」的事件，一名男子在60年後，發現幼時好友竟然是他的親生兄弟。

印尼前總統遺孀「黛薇夫人」年過80涉施暴 出庭承認起訴內容

時常在日本綜藝節目露面的「黛薇夫人」目前86歲，因涉嫌施暴而吃官司。東京地方法院今天首度開庭審理相關案件，被告承認起訴內...

誘無辜路人伸手…日本成人團隊「裸胸盲盒」街頭亂摸 吸金逾百萬下場慘了

網絡上為了博取關注到底可以犧牲到什麼地步 ？日本一個AV製作團隊日前在澀谷及新宿街頭大玩「限制級盲盒」，安排女子上半身套上挖洞紙箱，誘導路人伸手入內觸摸全裸胸部。這系列出格影片雖然在網上狂吸8億次觀看，並成功引流成人網站吸金逾1000萬日圓（約新台幣196萬元），但出格的牟利手段最終驚動警視廳。涉案3名成員已被警方函送法辦，大批網友怒轟其行為令「日本道德淪喪」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。