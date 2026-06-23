誘無辜路人伸手…日本成人團隊「裸胸盲盒」街頭亂摸 吸金逾百萬下場慘了

網絡上為了博取關注到底可以犧牲到什麼地步 ？日本一個AV製作團隊日前在澀谷及新宿街頭大玩「限制級盲盒」，安排女子上半身套上挖洞紙箱，誘導路人伸手入內觸摸全裸胸部。這系列出格影片雖然在網上狂吸8億次觀看，並成功引流成人網站吸金逾1000萬日圓（約新台幣196萬元），但出格的牟利手段最終驚動警視廳。涉案3名成員已被警方函送法辦，大批網友怒轟其行為令「日本道德淪喪」。

東京街頭「限制級盲盒」

據日媒《NHK》報導，涉案的男女3人年齡介乎27歲至37歲，均從事成人影片製作工作。他們自去年（2025年）起，在澀谷、新宿等繁華鬧區進行這項街頭惡作劇。他們的犯案手法相當大膽，團隊安排27歲的涉案女子在胸部完全裸露的狀態下，上半身罩著一個挖有洞口的特製紙箱，並在街頭隨機向路人搭話，以「來猜猜箱子裡是什麼吧」為藉口，誘導不知情的路人將手伸入紙箱內觸摸其胸部，而另外兩名男子則在旁全程拍攝並將影片剪輯後上傳。

警方調查發現，這個團隊將拍下的爭議影片上傳至多個社群平台，短短時間便累積了超過80萬名粉絲，影片的總播放量更衝破8億次。

精準引流付費網站牟取暴利

這系列看似惡作劇的街頭拍攝，實則是團隊用作吸金的商業手段。嫌犯在發布影片時，會同步附上會員制成人影片銷售網站的連結。利用街頭影片帶來的海量曝光，將網友引流至付費網站觀看更露骨的內容。截至今年3月，該團隊在短短一年多的時間內，光靠廣告收益和影片銷售就狂賺了超過1000萬日圓。

面對警方偵訊，3名嫌犯均對罪行供認不諱，並坦言動機非常單純：「當初覺得這樣做一定會爆紅」、「以為做到這種程度應該沒問題」。

網友怒轟男女雙標與違法暴利

事件曝光後引發日本網友熱議，有網友直言：「如果男性做同樣的事就會被控非同意猥褻罪，但換作女性就不會被這樣處罰嗎？在對方不知道箱子裡是猥褻物的情況下讓人觸摸，這就是非同意猥褻啊！」批評執法機關僅以較輕的《防止滋擾條例》起訴是執法漏洞，也有人怒轟這類以盈利為目的的街頭企劃，根本是「抱著明顯的意圖，而且是為了個人利益，為了好玩而嘲弄、嘲笑給他人帶來麻煩這件事」，對被捲入的無辜路人極不尊重。

另一方面，這項暴利的企劃亦令不少網友憂慮會引來更多無底線的模仿犯。有網友無奈表示，只要社群媒體「點閱率高就能賺錢」的機制還在，這種歪風意圖複製黃金流量就不會消失，並強烈建議當局：「應該把影片收益當作罰金全部沒收！如果透過違法行為賺的錢還能直接留著，那對某些人來說，可能覺得就算留下前科也無所謂、還是錢比較重要。」紛紛呼籲網絡平台與警方必須正視問題，否則這類非常識的犯罪行為只會不斷升級。

南韓早有前科 曾掀性別犯罪爭議

事實上，這種「紙箱摸胸」的行徑並非日本首創。先前南韓首爾狎鷗亭就曾出現全身赤裸、僅罩著「天使箱（AngelBox）」任路人摸胸的「箱子女」。該女子為南韓AV女優兼模特兒「Ain」，她辯稱此舉是為了宣揚女性主義：「男生在街上裸體不是犯罪，為何女生就是犯罪？」當時雖然在當地引發公然猥褻的巨大爭議，但南韓當局最終並未對其採取正式的法律控訴。

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文章授權轉載自《香港01》