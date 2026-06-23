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好兄弟變真兄弟！鄰居有相同紅髮曾起疑 60年身世解謎成驚喜

聯合新聞網／ 綜合報導
兄弟示意圖／ingimage
兄弟示意圖／ingimage

英國近日發生一起「好兄弟變真兄弟」的事件，一名男子在60年後，發現幼時好友竟然是他的親生兄弟。

根據《UNILAD》報導，今年60歲的赫爾西（Graham Hearsey）和兒時好友喬伊斯（David Joyce）自學生時期後就漸漸疏遠，喬伊斯參軍，而赫爾西結婚。

赫爾西的髮色和家人不同，倒是和鄰居兼好友的喬伊斯有著同樣的紅頭髮（ginger hair），因此赫爾西從小就懷疑自己的血緣，但是媽媽不停保證他就是爸爸的親生孩子，並舉出媽媽家族中也有其他紅髮的孩子，才讓他暫時打消疑慮。直到今年，赫爾西透過網路聯絡上喬伊斯，並邀請喬伊斯和他一起檢驗DNA

經過三周漫長的等待，喬伊斯打電話來，接通的第一句就是：「你好，兄弟（Hello, brother）」，兩人對於遲來的血緣感到又驚又喜。

雙方家族的人也得知這個消息，對於「喬伊斯的爸爸也是赫爾西的親生爸爸」表示非常理解與包容。赫爾西和喬伊斯生日只差三個月，甚至曾用過同一張嬰兒床，赫爾西打趣表示，要向喬伊斯追討過往的聖誕節和生日禮物。

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