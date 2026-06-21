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持槍惡煞闖美星巴克！2員工英勇制伏竟遭開除 官方揭違反1規定

香港01／ 撰文／羅保熙
美國一間星巴克店舖於2023年曾發生持槍歹徒闖入事件，當時兩名持槍歹徒闖入店內，所幸有兩名員工挺身而出，英勇地將對方制伏，才沒有釀成悲劇，但兩名員工卻在之後遭到解雇。圖／路透
美國一間星巴克店舖於2023年曾發生持槍歹徒闖入事件，當時兩名持槍歹徒闖入店內，所幸有兩名員工挺身而出，英勇地將對方制伏，才沒有釀成悲劇，但兩名員工卻在之後遭到解雇。圖／路透

美國一間星巴克（Starbucks）店舖於2023年曾發生持槍歹徒闖入事件，當時兩名持槍歹徒闖入店內，所幸有兩名員工挺身而出，英勇地將對方制伏，才沒有釀成悲劇。但數周之後，兩名員工卻遭到解雇，讓他們感到崩潰和憤怒，對此，公司官方解釋稱是因為他們「沒有遵守公司政策」。近日，一段新公布的片段記錄了兩名員工與兩名持槍劫匪搏鬥的驚險場面，讓事件再次引起了外界關注。

根據福克斯新聞2台上周四獲得的影片顯示，2023年12月，兩名蒙面男子闖入位於聖路易斯大學校園附近市中心的一家星巴克門店。當時場面一度混亂，其中一名劫匪用槍指著櫃台後的員工，店內10名員工和1名顧客立刻趴在地上，服從劫匪的命令。

其後， 1名槍匪衝向收銀台，推開1名女員工。這時，負責得來速（免下車快速購餐服務）的員工Michael Harris試圖為對方解圍但被槍匪直接用槍托猛擊他的後腦勺。另1名男員工Devin Jones-Ransom趁槍匪放下槍，隨即撲向對方、把對方撞到，兩名員工此時發現槍支是假的，因槍支在撞擊中斷裂開來。兩人見狀毫不猶豫展開反擊，最終將槍匪制伏。最終，兩名槍匪被判搶劫罪名成立、被判入獄。

然而，就在這事件發生後的短短幾周，兩名英勇的員工卻雙雙遭到解雇，前者表示「幾周後我接到了電話，等媒體報導平息下來後，他們告訴我『我們要解雇你』，我當時很驚訝、很沮喪，也很困惑」。

星巴克官方對此解釋稱，「這2名員工未有遵守公司『服從要求並避免可能增加風險的行為』的政策，公司的首要任務是確保店內所有人員的安全，我們對這件令人震驚的事件深感不安，並慶幸我們的員工和顧客當時沒有受到更嚴重的傷害，我們理解這些時刻的緊張和不可預測性，但遵守這些規程對於保護員工和顧客至關重要」。

代表Harris的律師批評星巴克的這項政策稱：「如果員工不反抗，可能會導致更多搶劫事件發生。這項政策只會讓人們在最需要保護自己生命的時候，反而可能因此而放棄自衛，而我們無法接受這樣的世界」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

美國 星巴克

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