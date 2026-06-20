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劫獄過程全拍下！越南美女遞槍助夫逃獄被判8年 網封：江湖最後一個大嫂

香港01／ 撰文：洪怡霖
柬埔寨傳媒6月19日稱，遞槍協助丈夫越獄、有「江湖最後一個大嫂」之稱的越南女子阮氏海雲被判監禁8年，而她的丈夫龐萬寶（音譯：Pham Van Bao）則被認定為案件主謀，被判14年。 情境示意圖／Ingimage
柬埔寨傳媒6月19日稱，遞槍協助丈夫越獄、有「江湖最後一個大嫂」之稱的越南女子阮氏海雲被判監禁8年，而她的丈夫龐萬寶（音譯：Pham Van Bao）則被認定為案件主謀，被判14年。 情境示意圖／Ingimage

柬埔寨傳媒6月19日稱，遞槍協助丈夫越獄、有「江湖最後一個大嫂」之稱的越南女子阮氏海雲被判監禁8年，而她的丈夫龐萬寶（音譯：Pham Van Bao）則被認定為案件主謀，被判14年。

事發於2025年11月18日早上9點，阮氏海雲冒充其中一名被告的家屬，在法院門口等待囚車抵達，並在同夥從囚車下來後趕緊遞上槍枝，協助6名囚犯逃脫，劫獄全過程也都被法院的監視器拍下。

包括龐萬寶在內的這6名囚犯皆涉犯毒品犯罪、非法拘禁及非法持有武器，並在同一天被拘留。幾人被逮捕的影片，也因阮氏海雲的「高顏值」而引起關注，她後續似乎也因美貌，在被逮捕後遇到騷擾問題。

監控影片顯示，阮氏海雲當時向龐萬寶遞交手槍，協助他逃獄。《柬中時報》報導，不少網友把這種行為解讀為「為愛奮不顧身」，甚至稱她為「江湖最後一個大嫂」，形容她是「東南亞第一深情」等。

法院判決指出，越南籍被告龐萬寶和黎文天豐（音譯：Le Van Thien Phuong）因策劃並實施持槍越獄、企圖謀殺、非法買賣武器及非法持有武器等罪名，被判處14年有期徒刑。

阮氏海雲與阮文興（Nguyen Van Sueng）因向越獄人員提供協助、共謀實施持槍越獄、非法買賣及持有武器等罪名，被判處8年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》

越南 監獄

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