英國倫敦北部兩列火車相撞 至少1死89傷

英國倫敦北部今天發生兩列火車相撞，造成一名司機員死亡，另有數十名乘客重傷。一名乘客說，他在撞擊時被甩到前方，隨後看到同車乘客骨折、受傷流血。

美聯社報導，根據鐵路追蹤網站資訊，這兩列列車當時都往南行駛，是在開往倫敦聖潘克拉斯站（St.Pancras station）時，於下午約5時15分左右在貝德福鎮（Bedford）郊外相撞。緊急救援人員向現場調派多項資源，包括英格蘭東部救護服務局（East of EnglandAmbulance Service）的救護直升機與危險事故處理小組。

警方在聲明中表示：「我們知道有數人受傷，有一人不幸身亡。目前已宣布這是一起重大事件，警官正持續在現場與貝德福郡警察（Bedfordshire Police）以及當地消防救援與救護服務部門人員一同應對。」

英格蘭東部救護服務局隨後表示，有11人傷勢非常嚴重，22人重傷，另有56人受到輕傷。

鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（National Union ofRail, Maritime and Transport Workers）秘書長鄧普西（Eddie Dempsey）表示，罹難者是一名火車司機員。

火車乘客奈浦（Peter Knapp）說，事發時他坐在後方車廂，撞擊發生時毫無預警。他說：「突然間，我被拋到前方座椅，接著我看到有煙冒出。大家都在哭喊、尖叫。每個人都很害怕與困惑。」

他補充說：「我站起來，看到許多人無法說話，還有人腿部骨折。然後，我設法逃出火車，因為我比較瘦，可以從車門縫隙擠出去。」

社群媒體上發布的照片與影片顯示，數輛救援車輛停在與鐵軌平行的道路上，有數十人站著或坐在救援車輛之間，其中有些人纏著繃帶，但許多人看起來沒有受傷。

代表許多鐵路工人的倫敦地鐵工會（RMT）表示，正在密切關注情勢發展，並對這兩列列車員工與乘客皆有「嚴重傷勢」的報導表達關切。

東密德蘭列車（East Midlands Railway）在聲明中表示，下午4時40分從科比（Corby）開往聖潘克拉斯站的火車，與下午3時50分從諾丁罕郡（Nottingham）開往同個車站的列車發生碰撞。東密德蘭列車表示，已取消今天剩餘時間所有往返聖潘克拉斯站的列車，目前無法確認明天的班次時刻表。