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巴西12歲女童自導自演綁架案 假裝遭擄只為向父母要錢

聯合新聞網／ 綜合報導
女童假裝被綁架，只為了勒索父母要他們付贖金。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女童假裝被綁架，只為了勒索父母要他們付贖金。示意圖，非當事人。圖／ingimage

巴西近日發生一起令人傻眼的假綁架事件。一名12歲女童深夜從家中失蹤後，不斷傳訊息向父母求救，聲稱自己遭綁匪綁架，受到死亡威脅與虐待，希望家人支付贖金保命。警方大規模搜救後卻發現，所謂的綁匪根本不存在，一切都是女童自導自演，只為了能多點「零用錢」。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）北部的伊泰奧波利斯（Itaiópolis）。凌晨1時左右，女童突然離家失蹤，隨後透過手機向父母發送訊息，表示自己已遭歹徒綁架。

女童的訊息描述得相當嚇人；她聲稱綁匪威脅要殺害她，還對她施以暴力。女童父母看到訊息後驚慌失措，擔心女兒性命不保，立刻向警方報案。鄰近馬夫拉市（Mafra）刑事調查部門隨即展開緊急搜查行動。

到了上午11時左右，女童再次傳訊息給家人。這次她直接提出要求，希望父母能支付一筆贖金，否則綁匪將痛下殺手。由於案件涉及未成年孩童，警方高度重視，不僅動員追查手機訊號與行蹤，甚至準備在必要時出動特勤人員營救人質。

不過事情卻出現了戲劇性的轉折。當天下午，警方在伊泰奧波利斯郊區一處民宅找到這名失蹤女童。員警抵達現場後發現，屋內根本沒有任何綁架集團，也沒有其他嫌犯。女童不但毫髮無傷，看起來也沒有遭受虐待的跡象。

面對警方詢問，女童馬上就承認是自己編造整起綁架案，希望能以綁架為由，向經濟狀況並不寬裕的父母勒索金錢。警方事後依照「類似勒索罪行為」處理此案，並將女童帶回調查。不過由於女童只有12歲，目前仍不清楚是否會面臨實際法律責任。

巴西 綁架

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