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白天當送貨員、晚上代寫論文 幫大學生作弊的英國男竟有上億身價

聯合新聞網／ 綜合報導
男子靠著代寫論文等非法服務遭到司法調查，並被查出有上億身價。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子靠著代寫論文等非法服務遭到司法調查，並被查出有上億身價。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名Amazon送貨員，除了送貨之外，還偷偷經營「作業代工廠」。他不但收費替大學生完成作業和繳交報告，就連線上測驗都有「代考服務」，靠著非法行徑等業務累積身價，光存款就高達240萬英鎊（約一億台幣）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，43歲的阿德南（Shahid Adnan）住在利物浦一棟看似普通的住宅中，表面上是Amazon送貨員和家教老師，私底下卻經營代寫服務多年。根據檢方調查，他至少協助124名來自英國各大學的學生作弊，甚至有人支付1萬4,000英鎊（約新台幣58萬元），請他代寫整套課程作業。

這起案件在2023年曝光。當時一名學生向利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）繳交作業時，教授進行例行數位鑑識檢查，意外發現學生使用的隨身碟曾連接一家名為Study Sharp Limited的公司，而該公司正是阿德南經營的補習企業。

進一步調查後，校方發現隨身碟內竟存有大量學生資料，包括帳號密碼、課程資訊、作業期限等內容。警方隨後搜索阿德南住處，發現大量現金及奢華家具。

更令人吃驚的是，他名下多個帳戶總存款超過240萬英鎊，約合新台幣1億元；其中單一銀行帳戶就存有超過150萬英鎊（約新台幣6,270萬元），法庭最終可證明的犯罪所得約30萬英鎊（約新台幣1,255萬元）。

原來阿德南不只擁有微波工程博士學位，還曾擔任大學講師。然而法官認為，他利用自身專業與教育背景建立精密作弊網絡，嚴重破壞高等教育制度的公信力。最終，阿德南承認詐欺、非法存取電腦系統及洗錢等罪名，被判處3年有期徒刑。檢方表示，後續還將進行犯罪所得追討程序，實際沒收金額可能更高。

英國 大學生 論文

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