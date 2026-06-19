為900萬元保險金自斷右腳 巴西男假裝遭砍因「傷口太完美」遭識破

巴西一名男子為了詐領高額保險金，疑似安排他人以專業手法截斷自己的右腳，再謊稱遭歹徒綁架搶劫。這起離奇案件最終遭法醫鑑定戳破，男子不僅沒拿到鉅額理賠，還被法院依詐欺罪定罪。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在巴西東北部巴伊亞州（Bahia）。戈梅斯（Vanderley dos Santos Gomes）原本是巴伊亞聯邦雷孔卡沃大學（Federal University of Reconcavo da Bahia）的行政技術助理，擁有穩定公務員職位，卻為了高額賠償鋌而走險。

調查發現，他在2019年6月至7月期間，接連投保4份人壽及意外保險。若因意外造成永久失能，最高可獲得150萬巴西里奧理賠，約合新台幣919萬元。

投保不久後，戈梅斯就向警方報案，聲稱自己遭歹徒綁架搶劫，對方還持彎刀砍斷他的右腳。他被發現倒臥在鄉間地區，傷勢嚴重，遭截斷的右腳後來在一個背包找到，旁邊還放著他聲稱被搶走的個人物品。

接受治療後，戈梅斯隨即向保險公司申請理賠。由於重覆投保、保額過大，及投保後與「意外事故」發生時間過於接近，引起保險公司與警方警覺，進而展開深入調查。

法醫鑑定結果成為案件關鍵。專家指出，若真是遭歹徒以彎刀砍斷腳掌，傷口應呈現不規則且嚴重破壞的狀態；然而戈梅斯的截肢傷口切面過於平整、精確，更像是依照外科手術程序完成，而非暴力攻擊造成。

法院綜合保險紀錄、醫療報告、鑑識結果及證人證詞後認定，整起事件是精心策劃的保險詐欺。儘管戈梅斯堅稱自己無辜，並主張證據不足，但上訴法院仍維持有罪判決。他被判處2年徒刑，但依法改為720小時社區服務，還須繳納罰金。

法院也駁回了戈梅斯將此案上訴至巴西高等法院的請求，在所有上訴途徑都用盡之後，戈梅斯於今年5月開始服刑。