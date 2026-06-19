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穿「耶穌愛你」衣偷情…美國女師激戰6生 成人網遭學生抓包威脅加分

聯合新聞網／ 綜合報導
美國喬治亞州一所高中的女教師，因涉嫌與6名青少年學生發生不正當性關係而遭到警方逮捕。圖/AI生成
美國喬治亞州一所高中的女教師，因涉嫌與6名青少年學生發生不正當性關係而遭到警方逮捕。圖/AI生成

美國喬治亞州近日驚爆一起令人咋舌的校園醜聞！當地一所高中的25歲女科學教師，因涉嫌與6名青少年學生發生不正當性關係而遭到警方逮捕。隨著調查深入案情越發勁爆，這名老師不僅被指控在車內和高爾夫球場與學生激戰，甚至還私下經營OnlyFans成人帳號。校內學生發現這個秘密後，竟然以此要挾老師「不幫我加分就曝光」，震驚全美校園。

《紐約郵報》（New York Post）報導，這起風波的核心人物是25歲的馬里斯·尼科爾斯（Maris Nichols），她原先在當地的亞歷山大高中（Alexander High School）任教。根據警方最新披露，目前已針對此案發出了十幾份大規模逮捕與搜查令，對象除了尼科爾斯本人外，還罕見地涵蓋了Snapchat、OnlyFans、電信巨頭AT&T以及多名涉案學生與其家長，試圖釐清這段錯綜複雜的師生關係。

調查文件指出，尼科爾斯私下偷偷經營色情付費平台OnlyFans的秘密被學校學生撞破。沒想到，這群正值青春期的學生並未選擇向上通報，反而決定以此作為籌碼，集體向尼科爾斯實施「成績勒索」。他們威脅老師必須在學期評分中給予調高、加分，否則就要將她的成人帳號公諸於世。

除了課堂外的網路秘密，搜查令中還曝光了許多聳動細節。警方指出，在情資影像中，尼科爾斯曾被拍到身上穿著一件印有「耶穌愛你」（Jesus Loves You）字樣的溫馨毛衣，卻正與一名未成年學生發生性行為，顯得格外諷刺。目前調查人員正全力調閱某高爾夫球場的監視器畫面尋找蛛絲馬跡，並針對兩名涉案學生的基因檢體（DNA）與指紋進行鑑識比對。

事實上，這已經是尼科爾斯短時間內第二度被捕。她最初落網是因為被指控在學校教室的置物壁櫥裡、以及一輛停放的車內，與某位學生發生親密肉體接觸。然而僅僅過了兩周，警方在掌握更多數位證據後再次將她收押，並追加了包含猥褻兒童、誘騙5名學生、以及湮滅證據等11項罪名。她在第一次被捕前夕，還曾驚慌地對學生施壓，要求對方立刻刪除兩人之間的所有通訊與煽情簡訊紀錄。

根據公開資料顯示，尼科爾斯畢業於美國知名的私立基督教福音派大學「自由大學」（Liberty University）。該校在基督教保守派中具有代表性，校風與校規極其嚴格，並明文禁止校內師生發生任何形式的婚外性行為。然而尼科爾斯卻因涉嫌與多名青少年學生發生不正當關係、傳送淫穢圖片，甚至因經營OnlyFans帳號遭學生反向勒索成績而面臨多項重罪指控。

美國 校園 OnlyFans 性關係

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