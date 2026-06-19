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門外不是訪客！佛州女子出門前察覺異狀 竟有鱷魚埋伏

聯合新聞網／ 綜合報導
美國佛州一名女子正要出門時，打開大門驚見一隻凶狠的鱷魚守候在門口。圖／AI生成
美國佛州一名女子正要出門時，打開大門驚見一隻凶狠的鱷魚守候在門口。圖／AI生成

美國佛羅里達州一段住家監視畫面近日引起關注。影片中，一名女子準備外出時，並未像平常一樣直接推門，而是先小心地將門打開一道縫觀察外頭情況，原來，一隻短吻鱷早已虎視眈眈地守候在門外。

這段標題為「來自薩拉索塔的訪客」的影片近日在網路上流傳，拍攝地點位於佛羅里達州薩拉索塔。從畫面可見，女子察覺異狀後並未驚慌失措，而是立刻通知同伴協助處理。隨後，同伴利用繩索控制鱷魚動向，在確認安全的情況下固定其嘴部，再將牠慢慢帶離住家入口。

影片曝光後，不少網友留言表示驚訝，認為女子觀察細心、反應迅速，也有人幽默表示「原來出門前先確認門外安全，是佛州居民的日常」、「哇，薩拉索塔的壁虎好大！」、「我希望他們能讓他重新下水」。

事實上，佛羅里達州是美國短吻鱷的重要棲息區之一，當地擁有大量湖泊、濕地及河流，人類居住環境與野生動物活動範圍時常重疊。尤其每年春末至夏季期間，鱷魚活動更加頻繁，因此居民對於住家周邊出現鱷魚並不陌生。

鱷魚 美國

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