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英女子產後8個月不斷感染 傷口劇痛惡臭竟是因紗布誤留體內

聯合新聞網／ 綜合報導
女子產後8個月仍持續劇痛出血，原來是傷口遺留多塊手術紗布。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子產後8個月仍持續劇痛出血，原來是傷口遺留多塊手術紗布。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子產後長達8個月飽受劇痛、持續出血與惡臭困擾，多次求診卻被告知只是感染。直到仔細檢查後才發現，之前手術時醫師在她體內遺留了數塊手術紗布，造成女子長期傷害。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱特爾（Elise Cattle）13年前生下第一個孩子時，因為難產造成身體有嚴重撕裂傷。雖然後來順利生下孩子，但她的身體常常痛到無法走路或坐下，甚至連替孩子換尿布都做不到。

她不斷向助產士與家庭醫師反映情況，卻被告知只是感染，並開立大量抗生素要她服用。直到產後4個月，她的母親陪同就醫時堅持要求醫師詳細檢查，才發現一塊手術紗布竟然遺留在體內。

當時醫生立刻將紗布取出，但問題卻沒有這樣結束。艾莉絲後續依然持續出血、反覆感染，並常常聞到惡臭。產後8個月，她接受掃描檢查，這才驚覺體內不只卡了一塊手術紗布，而是好幾塊卡在體內。這些異物造成嚴重感染與組織損傷，至今她仍飽受疤痕疼痛折磨。事後，醫院只付了7,500英鎊（約新台幣31萬元）的賠償金。

專家指出，醫療異物殘留最常見原因其實是人為疏失，例如手術器械清點錯誤。棉棒紗布等材料若長期留在體內，不僅會引發感染與潰瘍，更嚴重時還可能導致敗血症，危及生命。

醫療疏失 英國 手術

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