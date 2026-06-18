恐龍也能做精品？科學家打造暴龍皮革手提包登上巴黎拍賣會

法國巴黎拍賣行於6月11日拍賣全球首個以暴龍化石膠原蛋白打造的手提包，預估成交價最高可達50萬歐元（約新台幣1,812萬元），但最後以交易失敗收場。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，負責拍賣的拍賣官吉凱洛（Alexandre Giquello）形容，這件作品是奢華工藝與科學技術結合的重要里程碑。他表示，這款暴龍皮革包不僅獨一無二，更重新挑戰了創意與精品產業的界線。

據悉，這款手提包使用從美國出土的暴龍化石中取得的膠原蛋白製成。研究團隊由英國紐卡索大學組織工程學教授康農（Che Connon）領軍，並與基因工程公司、廣告創意團隊及生物皮革企業合作開發。

這款「史前精品」的製作過程相當複雜。研究人員先分析暴龍的生物分子資料與演化關係，再將相關資訊導入特殊生物皮革細胞株，培養出類似皮膚的組織，最後透過環保鞣製技術加工成皮革。團隊宣稱，最大的技術挑戰其實是如何利用細胞培養出可用於製革的材料，而這部分已成功突破。

不過，這項計畫也引發不少質疑。部分學者認為，歷經數千萬年演化與分解後，要精準重建暴龍生物材料並不容易，因此有人批評這項產品只是種噱頭，甚至稱其「缺乏可信度」。

面對外界質疑，康農強調，整個製作流程所運用的技術都有科學驗證，並非憑空想像。然而或許是價格太高，包包又並非出於精品名牌，最後這款包包並沒有拍賣成功。