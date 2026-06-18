快訊

公文用語太玄？驚見「至紉公誼」4字掀熱議 內行曝使用時機

原地退休！威力彩10.38億頭獎一注獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

恐龍也能做精品？科學家打造暴龍皮革手提包登上巴黎拍賣會

聯合新聞網／ 綜合報導
以恐龍化石膠原蛋白製成的包包在巴黎拍賣會亮相。示意圖／ingimage
以恐龍化石膠原蛋白製成的包包在巴黎拍賣會亮相。示意圖／ingimage

法國巴黎拍賣行於6月11日拍賣全球首個以暴龍化石膠原蛋白打造的手提包，預估成交價最高可達50萬歐元（約新台幣1,812萬元），但最後以交易失敗收場。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，負責拍賣的拍賣官吉凱洛（Alexandre Giquello）形容，這件作品是奢華工藝與科學技術結合的重要里程碑。他表示，這款暴龍皮革包不僅獨一無二，更重新挑戰了創意與精品產業的界線。

據悉，這款手提包使用從美國出土的暴龍化石中取得的膠原蛋白製成。研究團隊由英國紐卡索大學組織工程學教授康農（Che Connon）領軍，並與基因工程公司、廣告創意團隊及生物皮革企業合作開發。

這款「史前精品」的製作過程相當複雜。研究人員先分析暴龍的生物分子資料與演化關係，再將相關資訊導入特殊生物皮革細胞株，培養出類似皮膚的組織，最後透過環保鞣製技術加工成皮革。團隊宣稱，最大的技術挑戰其實是如何利用細胞培養出可用於製革的材料，而這部分已成功突破。

不過，這項計畫也引發不少質疑。部分學者認為，歷經數千萬年演化與分解後，要精準重建暴龍生物材料並不容易，因此有人批評這項產品只是種噱頭，甚至稱其「缺乏可信度」。

面對外界質疑，康農強調，整個製作流程所運用的技術都有科學驗證，並非憑空想像。然而或許是價格太高，包包又並非出於精品名牌，最後這款包包並沒有拍賣成功。

恐龍 名牌包 暴龍

延伸閱讀

失蹤近3年在深山找到！印尼身障男子瘦成皮包骨 獨自求生奇蹟存活

郵輪絕命之旅！16歲少年性侵殺害繼姊 最新文件曝凶手「隨時可能失控」

多年無人出入…他開心標下法拍屋 一進門赫見三具骸骨

名校營隊變調！加州大學柏克萊分校驚傳輔導員潛宿舍 深夜性侵11歲女童

相關新聞

日高中連爆性醜聞…教師校內多次縱慾女學生 還有36學生遭偷拍裸照

日本埼玉縣教育界傳出重大校園醜聞，埼玉縣教育委員會16日宣布，兩名分別任職於縣立東部、南部地區高中的男性教師因涉及猥褻及偷拍學生等不當行為，遭到懲戒免職處分。其中一名31歲教師被查出與未成年女學生在校內多次發生性關係；另一名32歲教師則涉嫌長期偷拍多名男學生裸露影像，甚至透過社群媒體傳送帶有性暗示內容的訊息...

英女子產後8個月不斷感染 傷口劇痛惡臭竟是因紗布誤留體內

英國一名女子產後長達8個月飽受劇痛、持續出血與惡臭困擾，多次求診卻被告知只是感染。直到仔細檢查後才發現，之前手術時醫師在她體內遺留了數塊手術紗布，造成女子長期傷害。

恐龍也能做精品？科學家打造暴龍皮革手提包登上巴黎拍賣會

法國巴黎拍賣行於6月11日拍賣全球首個以暴龍化石膠原蛋白打造的手提包，預估成交價最高可達50萬歐元（約新台幣1,812萬元），但最後以交易失敗收場。

影／百萬網紅雲霄飛車狂嗑雞塊「糖醋醬噴滿臉」 遊樂園怒下終身禁令

美國26歲網紅Allen Ferrell為了完成粉絲提出的搞笑挑戰，竟然將一盒麥當勞雞塊塞進褲襠，再帶上美國知名遊樂園的雲霄飛車，在時速高達93英里（約150公里）的過程中吃下雞塊。涉事的Cedar Point主題公園母公司Six Flags早前證實，該網紅已被終身禁止進入所有Six Flags旗下樂園。

蛇吃人！印尼婦遭近8米巨蟒生吞「半身卡蛇口」丈夫拉出已斷氣

印尼日前發生1宗巨蟒吞人慘劇！1名44歲婦人在果園趕回放牧的牛隻時，突遭1條長達7.8米的巨型網紋蟒襲擊，將她生吞入肚。丈夫見妻子遲遲未歸外出尋找，在自家農田驚見妻子身體已被蛇吞了一半，丈夫隨即砍下蛇頭救人，可惜妻子已不幸身亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。