影／百萬網紅雲霄飛車狂嗑雞塊「糖醋醬噴滿臉」 遊樂園怒下終身禁令

美國26歲網紅Allen Ferrell為了完成粉絲提出的搞笑挑戰，竟然將一盒麥當勞雞塊塞進褲襠，再帶上美國知名遊樂園的雲霄飛車，在時速高達93英里（約150公里）的過程中吃下雞塊。涉事的Cedar Point主題公園母公司Six Flags早前證實，該網紅已被終身禁止進入所有Six Flags旗下樂園。

事發於5月19日，擁有超過390萬TikTok粉絲、180萬YouTube訂閱者的Allen Ferrell，在TikTok直播受觀眾挑戰，將一盒雞塊和一包糖醋醬偷偷帶上高310呎的雲霄飛車，邊乘邊啃，更在風壓下醬汁飛濺滿臉時繼續大喊興奮。

片段中，他對職員說「萬一有人問，我褲內沒有雞塊」，隨即從褲中取出雞塊進食，途中還伸手向攝影師要醬汁蘸食。最終他吃了7塊，差3塊未達標。他原以為影片只是一次普通搞笑計劃，不料上傳後迅速累積數百萬次觀看，甚至登上全美媒體版面，更讓他意外的是樂園隨後主動聯絡，通知他因違反園區安全守則，已被永久禁止進入旗下所有遊樂園。

Six Flags發言人克拉克（Tony Clark）郵件回覆稱，安全是「業務基石」，對不當及不安全行為零容忍。樂園守則禁止攜帶任何鬆脫物品上機動遊戲，食物尤可能因拋飛成為窒息風險，違反《行為守則》者不被歡迎。園方最擔心的並非雞塊本身，而是可能引發模仿效應，一旦有人效仿攜帶更多物品搭乘設施，後果將難以預料。

Allen坦言沒想過會被禁，但不後悔：「我理解園方立場，他們不想其他非專業人士模仿。」他自嘲「雞塊沒藏褲裡」之餘，更透露正籌備該口頭禪的周邊商品，並笑稱「希望終有一日他們解禁，我超喜歡Cedar Point」。

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文章授權轉載自《香港01》