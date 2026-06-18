日高中連爆性醜聞…教師校內多次縱慾女學生 還有36學生遭偷拍裸照

日本埼玉縣教育界傳出重大校園醜聞，埼玉縣教育委員會16日宣布，兩名分別任職於縣立東部、南部地區高中的男性教師因涉及猥褻及偷拍學生等不當行為，遭到懲戒免職處分。其中一名31歲教師被查出與未成年女學生在校內多次發生性關係；另一名32歲教師則涉嫌長期偷拍多名男學生裸露影像，甚至透過社群媒體傳送帶有性暗示內容的訊息，引發社會高度譁然。由於案件涉及未成年學生，當局並未公開兩名教師姓名，以避免受害學生身分曝光。

根據日媒「埼玉新聞」報導，根據埼玉縣教育委員會調查，涉案的31歲男性教師任職於縣東部一所縣立高中，自2025年7月起至2026年1月初期間，因工作關係與一名就讀該校的女學生頻繁接觸。調查指出，雙方後來透過社群平台持續聯絡，教師逐漸對學生產生戀愛情感，最終跨越師生界線，於校內「特別教室」內多次發生性行為。

這起事件直到今年1月下旬，女學生主動向校長反映後才曝光，當局隨即展開校內及教育主管機關調查。儘管該名教師坦承相關行為，但聲稱自己並不認為雙方屬於正式交往關係，教育委員會最終認定教師嚴重違反教育人員應遵守的倫理規範，決定予以免職處分。

另一名遭到免職的32歲教師，案件內容更加令人震驚。該教師擔任校內社團顧問，涉嫌利用指導學生的機會，在2024年7月至2025年6月間，要求參加社團活動的學生於淋浴後量測體重，並趁機以私人手機偷拍學生裸體畫面，調查顯示受害學生累計多達36人。此外，該教師還曾透過社群媒體向學生發送帶有性暗示意味的訊息，引起學生不安與反感。

案件遭檢舉後，日本警方展開調查，並於2026年2月依涉嫌違反《性姿態攝影處罰法》以及《兒童買春、兒童色情禁止法》等罪名將其逮捕。更引發爭議的是，校方管理階層曾接獲學生反映教師傳送不當訊息，卻未即時採取必要措施，因此該校54歲校長也因督導失職遭到處分。

接連發生兩起涉及教師的不當性行為案件，讓日本教育界面臨輿論質疑。埼玉縣教育委員會表示，教師本應肩負保護學生與樹立榜樣的責任，卻利用職務關係傷害學生信任，對校園安全造成嚴重衝擊。埼玉縣教育長石川薰也發表聲明指出，短時間內連續發生兩起重大猥褻事件，教育當局對此高度重視，將全面檢討校園管理與教師監督制度，並加強防範措施，避免類似事件再次發生。