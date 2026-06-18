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蛇吃人！印尼婦遭近8米巨蟒生吞「半身卡蛇口」丈夫拉出已斷氣

香港01／ 撰文： 艾曼達
巨蟒示意圖。 圖／ingimage
巨蟒示意圖。 圖／ingimage

印尼日前發生1宗巨蟒吞人慘劇！1名44歲婦人在果園趕回放牧的牛隻時，突遭1條長達7.8米的巨型網紋蟒襲擊，將她生吞入肚。丈夫見妻子遲遲未歸外出尋找，在自家農田驚見妻子身體已被蛇吞了一半，丈夫隨即砍下蛇頭救人，可惜妻子已不幸身亡。

印尼婦去趕牛突遭7.8米巨蟒襲擊

綜合印尼媒體報道，事發於6月9日，北馬魯古省（North Maluku）44歲的婦女亞馬勞（Elizabeth Yamalau）前往附近的果園，將放牧的牛隻趕回牛棚。過程中她被1條藏於草叢長達7.8米的巨型網紋蟒襲擊，先咬住其腿部，隨即用蛇身將其緊緊纏繞。由於事發突然，亞馬勞毫無時間反應被活活生吞。

丈夫在妻子「半身入蛇口」

直至深夜，丈夫見妻子遲遲未歸，隨即出門到果園尋人，途中驚見妻子正「卡在蛇口」，一半身體已被網紋蟒吞入腹中，癱在地上動彈不得。丈夫隨即拿起刀朝網紋蟒頭部砍下，並將妻子從蛇口中拉出，可惜妻子早已斷氣身亡。

當地警方表示，事後鄰居已協助丈夫將遇害妻子遺體搬回家中辦理後事。

「世界最長蛇」網紋蟒近年在台灣高雄地區頻繁出沒，從2017年2月至今年4月，台灣爬行類動物保育協會累計至少發現19宗野外網紋蟒記錄，其中有2宗記錄是已在野外完成交配，產下受精卵，專家稱不排除網紋蟒已在台灣南部建立野外繁殖族群。

「世界最長蛇」網紋蟒體長可逾7米

網紋蟒（Reticulated Python）全身遍布複雜的網狀斑紋，無毒但兇猛，成年後一般長達3至6米，極少數可長達7米以上，是「世界最長蛇類」。網紋蟒主要棲息地在東南亞熱帶雨林、林地、草地及河流附近，屬夜行性生物，擅長攀爬以及游泳，被視為東南亞最具適應力的蛇類之一，是具有極強入侵潛力的物種，目前在美國佛羅里達、波多黎各等地，已有外來入侵的族群存在。

延伸閱讀：

世界最長蛇網紋蟒頻現高雄！曾發現幼蛇 專家恐已建立野外族群

重慶動物園活兔活雞餵蛇嚇哭孩童…園方回應非血腥表演 網友激辯

文章授權轉載自《香港01》

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