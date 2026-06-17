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世足賽場外嬌點！巴拉圭女球迷「性感國旗裝」超吸睛 被神出曾在採石場工作

香港01／ 撰文／伊萬德
2026美加墨世界盃的看台上1位超級女球迷在巴拉圭和美國的賽事中意外爆紅。法新社
2026美加墨世界盃的看台上1位超級女球迷在巴拉圭和美國的賽事中意外爆紅。法新社

2026美加墨世界盃的看台上1位超級女球迷在巴拉圭和美國的賽事中意外爆紅。在D組首輪賽事中，巴拉圭雖然以1:4慘負東道主美國，但看台上1位身穿巴拉圭國旗配色性感裝束的女球迷吸引全球目光，以其熱情與堅持成為社交媒體上的最大焦點。她隨即被網友「肉搜」，原來是當地一位曾於採石場工作的模特兒兼網紅瑪莉素奧美度（Marisol Olmedo）。

美加墨世界盃開鑼 巴拉圭大敗無阻女球迷熱情

洛杉磯SoFi體育場於當地時間6月12日晚迎來世界盃D組首輪分組賽，由東道主之一的美國迎戰巴拉圭。美國隊今仗火力全開，巴拉圭僅能靠馬里斯奧柏度（Maurício Prado）在第73分鐘「破蛋」，最終美國以4:1大勝。

轉播鏡頭在美國大勝狂歡時頻頻掃向巴拉圭的球迷區。在看台上1位身穿巴拉圭國旗配色超緊身衫褲、外形亮眼的女球迷並未因球隊大比數落後而失落，反而繼續熱情地揮手熱舞、大聲吶喊。

這名女球迷是巴拉圭模特兒兼網絡紅人瑪莉素奧美度（Marisol Olmedo）。她在比賽期間與周圍球迷互動，並拍下自己在看台跳舞的影片上傳至社交平台，留言道：「無論發生什麼，我都會支持我深愛的巴拉圭。」

無論發生什麼，我都會支持我深愛的巴拉圭。

Marisol Olmedo

「採石場女孩」化身看台焦點 性感打氣影片瘋傳

瑪莉素在巴拉圭國內早已極具人氣，其Instagram擁有超過23萬名粉絲。除了模特兒工作外，她亦是當地知名足球網紅及瓜拉尼球會（Club Guaraní）的忠實粉絲，更被球迷稱為球會的「教母」。

瑪莉素少年時期曾為幫補家計而在採石場工作，每天面對繁重勞動與灰塵。後來她憑藉出眾外形及用心經營社交媒體，才成功轉型成為知名網絡達人。去年接受當地傳媒訪問時她曾表示，能夠被世界各地的人認識感到十分榮幸，亦希望透過自身影響力推廣巴拉圭文化與足球運動。

不少網友將她與2010年南非世界盃爆紅的「巴拉圭乳神」拉莉莎列基美（Larissa Riquelme）相提並論，認為瑪莉素成功傳承了巴拉圭女球迷的「搶鏡傳統」。

今屆賽事開賽僅兩天，瑪莉素已收穫極高關注度，被外界視為有機會接棒成為本屆世界盃的人氣球迷代表。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

巴拉圭 世界盃 2026美加墨世足

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