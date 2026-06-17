穿緊身白T爆紅！正妹主播傲人身材藏不住 大批粉絲狂讚：寫真偶像等級

日本一位地方電視台的女主播近來在網路上一夕暴紅。隸屬於TBS系列地方電視台「TVU山形」的女主播佐藤真優，近日在個人Instagram分享自己私底下帶外縣市朋友遊玩山形縣的日常生活照，只見她頭戴鴨舌帽，身穿最簡單的白色T恤搭配牛仔褲，在當地的百目鬼溫泉入口前對著鏡頭甜笑。沒想到這張看似尋常的私人出遊照，卻因為白T下完全藏不住的傲人好身材，瞬間在社群平台上引發瘋狂熱議。

佐藤真優在貼文中化身在地嚮導，熱情向粉絲介紹百目鬼溫泉。她透露這裡因為泉質高濃度，入浴超過3分鐘就有可能頭昏，水溫更是高到讓她連腳想泡進內湯3秒鐘都辦不到，逗趣表示泡完湯吃冰淇淋是最棒的享受。這天她帶著外地好友除了體驗溫泉，還品嚐了漢堡以及冰涼的肉蕎麥麵，還直呼自己太喜歡山形縣的蕎麥麵文化，希望大家推薦厲害的口袋名單。

據日媒《Smart FLASH》報導，雖然許多人是透過這張白T照才第一次認識這位24歲的地方台主播，但這其實已經不是她第一次因為火辣身材成為焦點。擁有7年韻律體操資歷的佐藤真優，過去就常在社群上大方展示自己熱舞或穿著制服的活潑影片，2025年底更曾因為一支穿著粉紅色毛衣挑戰抬腿動作的短影音，吸引了大批粉絲眼球。

在電視台主打黃金時段節目主持的她，作風相當親民且敢於嘗試各種挑戰，甚至曾在官方頻道企劃中體驗加入自衛隊，不惜全臉塗滿迷彩顏料奮鬥，反差萌的表現深受當地觀眾喜愛，被讚為「TVU山形電視台最可愛的主播」。

這次的休閒白T照無預警爆流量，更讓大批粉絲陷入瘋狂，紛紛在留言區大讚「這根本是寫真偶像等級了」、「這身材太驚人」、「視覺效果不可思議」、「我在看到報導後，立刻就來本人IG朝聖」、「外表也長得很可愛」。