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穿緊身白T爆紅！正妹主播傲人身材藏不住 大批粉絲狂讚：寫真偶像等級

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，日本一名女主播佐藤真優分享自己私底下帶外縣市朋友遊玩山形縣的日常生活照，沒想到這張看似尋常的私人出遊照，卻因為白T下完全藏不住的傲人好身材，引發瘋狂熱議。圖／擷自IG @mahiro_sato_tuy
近日，日本一名女主播佐藤真優分享自己私底下帶外縣市朋友遊玩山形縣的日常生活照，沒想到這張看似尋常的私人出遊照，卻因為白T下完全藏不住的傲人好身材，引發瘋狂熱議。圖／擷自IG @mahiro_sato_tuy

日本一位地方電視台的女主播近來在網路上一夕暴紅。隸屬於TBS系列地方電視台「TVU山形」的女主播佐藤真優，近日在個人Instagram分享自己私底下帶外縣市朋友遊玩山形縣的日常生活照，只見她頭戴鴨舌帽，身穿最簡單的白色T恤搭配牛仔褲，在當地的百目鬼溫泉入口前對著鏡頭甜笑。沒想到這張看似尋常的私人出遊照，卻因為白T下完全藏不住的傲人好身材，瞬間在社群平台上引發瘋狂熱議。

佐藤真優在貼文中化身在地嚮導，熱情向粉絲介紹百目鬼溫泉。她透露這裡因為泉質高濃度，入浴超過3分鐘就有可能頭昏，水溫更是高到讓她連腳想泡進內湯3秒鐘都辦不到，逗趣表示泡完湯吃冰淇淋是最棒的享受。這天她帶著外地好友除了體驗溫泉，還品嚐了漢堡以及冰涼的肉蕎麥麵，還直呼自己太喜歡山形縣的蕎麥麵文化，希望大家推薦厲害的口袋名單。

據日媒《Smart FLASH》報導，雖然許多人是透過這張白T照才第一次認識這位24歲的地方台主播，但這其實已經不是她第一次因為火辣身材成為焦點。擁有7年韻律體操資歷的佐藤真優，過去就常在社群上大方展示自己熱舞或穿著制服的活潑影片，2025年底更曾因為一支穿著粉紅色毛衣挑戰抬腿動作的短影音，吸引了大批粉絲眼球。

在電視台主打黃金時段節目主持的她，作風相當親民且敢於嘗試各種挑戰，甚至曾在官方頻道企劃中體驗加入自衛隊，不惜全臉塗滿迷彩顏料奮鬥，反差萌的表現深受當地觀眾喜愛，被讚為「TVU山形電視台最可愛的主播」。

這次的休閒白T照無預警爆流量，更讓大批粉絲陷入瘋狂，紛紛在留言區大讚「這根本是寫真偶像等級了」、「這身材太驚人」、「視覺效果不可思議」、「我在看到報導後，立刻就來本人IG朝聖」、「外表也長得很可愛」。

日本 主播

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