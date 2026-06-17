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購物成癮戒不掉？南韓年輕人瘋「超真實扮家家酒」 專家示警恐難根除症頭

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓流行「多巴胺網站」，讓使用者不用花錢也能享受購物快感。示意圖／ingimage
南韓流行「多巴胺網站」，讓使用者不用花錢也能享受購物快感。示意圖／ingimage

在網路購物盛行的時代，許多人即使已經不缺任何物品，還是會忍不住一再下單。心理學家指出，這種購物成癮的狀態，通常讓人上癮的不是商品本身，而是購物過程帶來的期待感與多巴胺刺激。不過南韓近期發明一種新方法，即使不花一毛錢，也能體驗購物的快樂。

ODDITYCENTRAL報導，南韓是全球數位化程度最高的國家之一，線上購物市場相當發達。然而近期當地媒體發現，越來越多年輕人開始使用所謂的「多巴胺網站」（Dopamine Sites），這類平台幾乎完全複製真實購物網站的操作流程，卻不需要真的付款。

從商品頁面、使用者評價、星級評分，到折扣活動與搜尋篩選功能，多巴胺網站看起來與一般電商毫無差別。使用者可以將商品加入購物車、填寫收件地址，甚至按下結帳按鈕完成「下單」。

最特別的是，系統還會模擬物流配送流程。畫面會顯示送貨員接單、出發，並透過地圖即時追蹤配送進度，營造出商品即將送達的真實感。不過買家什麼都不會收到，信用卡也不會被扣款。

許多使用者表示，整個使用體驗與真正購物的感覺十分相似，雖然是「假購物」，還是會覺得期待、興奮、甚至是成就感。在生活成本持續上升、廣告無所不在的環境下，不少年輕人將這類網站視為一種省錢妙招，既能滿足購物慾，又不必承擔荷包失血的代價。

然而專家也提出警告，雖然多巴胺網站確實有助於減少衝動消費，但它們仍在強化使用者對購物流程的依賴。換句話說，即使沒有花錢，大腦依然持續接受購物帶來的獎勵刺激，長期下來未必能真正擺脫購物成癮的行為模式。

購物 成癮 電商 信用卡 南韓

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