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曾靠真人秀爆紅！37歲男星奢華生活遭爆一場空 涉25億龐氏騙局遭控「一生都在裝」

聯合新聞網／ 綜合報導
曾憑藉美國熱門真人實境秀「比佛利天之驕子」走紅的37歲男星布蘭登費茲派崔克，過往總在電視與社群上高調炫富、大曬與億萬富豪千金妻子的奢華生活，如今卻被踢爆全是一場空。示意圖／ingimage
曾憑藉美國熱門真人實境秀「比佛利天之驕子」走紅的37歲男星布蘭登費茲派崔克，過往總在電視與社群上高調炫富、大曬與億萬富豪千金妻子的奢華生活，如今卻被踢爆全是一場空。示意圖／ingimage

曾憑藉美國熱門真人實境秀「比佛利天之驕子」（Rich Kids of Beverly Hills）走紅的37歲男星布蘭登費茲派崔克（Brendan Fitzpatrick），過往總在電視與社群上高調炫富、大曬與億萬富豪千金妻子的奢華生活，如今卻被踢爆全是一場空。美國媒體揭露他正面臨接踵而來的多起跨國訴訟，被控利用虛假的開礦投資案與飯店開發計畫，聯手設下龐氏騙局，詐騙多位富豪企業家與投資人高達逾8000萬美元（約新台幣25億元），遭控訴「他一生都在裝闊」。

據外媒《New York Post》報導，受害者指控費茲派崔克於2022年成立名為Carbonatik的跨國採礦公司，宣稱掌握斯里蘭卡、坦尚尼亞及印度等地超過20座高純度石墨與稀土礦場，並承諾投資人可獲得高達120%的驚人報酬率。為了塑造成功企業家形象，他不僅經常穿著高級訂製西裝、出入豪華場所，還被指利用大量財務報表、資產估值報告及合作意向書取信投資人，吸引不少富豪投入數十萬美元資金。

這場號稱能「拯救美國能源危機」的跨國騙局在2025年下半年徹底瓦解。部分投資人因遲遲未拿到回報展開私下調查，甚至有人親自飛往坦尚尼亞的倉庫視察，才驚覺業者口中所謂的保税倉庫、物流公司和數千萬噸的稀土儲量「通通不存在」，現場完全是一片荒蕪。更惡劣的是，費茲派崔克甚至挪用新投資人的血汗錢，去償還前一手債主的欠款，拆東牆補西牆。消息曝光後，當初曾極力幫他背書、甚至寫信給川普總統與軍方高層推薦該項目的能源企業家痛心表示，自己因此名譽掃地。

隨著面臨龐大資金缺口的債主紛紛上門，費茲派崔克的跨國官司正如雪球般越滾越大，除了佛州法院先前已判決Carbonatik須支付442萬美元（約新台幣1.3億元）賠償金外，今年2月更有4名比利時投資人在倫敦商業法院對他提起訴訟，針對希臘一項失敗的酒店開發案索賠高達7400萬美元（約新台幣23億元）。甚至連室內設計公司、大宗商品數據商以及大通銀行都紛紛向他追討數萬至數十萬美元的不等債務。

面對全面崩塌的富豪假象，受害者憤怒控訴他一輩子都在裝模作樣，靠著「假裝成功直到真正成功」的手段招搖撞騙，而目前涉案公司已被法院接管，相關官司仍在持續審理中。

美國 川普

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