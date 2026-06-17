揪三代兒孫看世界盃 打開電視驚見「18禁收藏」！80歲爺爺社死急喊閉嘴

2026年美加墨世界盃正進行得如火如荼，近日就有一名英國網友分享，一家三代同堂聚會正準備觀看賽事轉播之際，沒想到一打開電視，螢幕上彈出的竟然全是有關祖父珍藏的色情網頁，而且種類繁多。此一突發意外事件，不但令全家人當場笑翻，祖父更是頓時手足無措，相信會成為全家人非常難忘的尷尬回憶。

從網上的片段可見，這個家庭當時正準備觀看球賽，現場還有多名年幼的孫子孫女。沒想到打開電視後，螢幕上全是帶有「18禁」大字的成人網站清單。一家人早已忍俊不禁，甚至還指着螢幕大聲覆誦祖父偏好的特定題材。

祖父一時間不知如何是好，只能坐在沙發上露出尷尬的笑容。祖父更崩潰大喊「閉嘴！」，同時手忙腳亂地操作遙控器，試圖刪除紀錄。

這段影片很快便在網上瘋傳，不少網友看後紛紛笑翻，網友紛紛直呼：「祖父也是有生理需求」、「祖父的秘密愛好直接變成全家的綜藝節目」；還有人幽默表示：「我真替F1感到委屈，它怎麼會跟這些網站混在同一個搜尋紀錄裹？」

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文章授權轉載自《香港01》