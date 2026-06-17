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男亂丟紙箱不小心留住址 遭居民「押回現場」嚇壞：我知道錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
英國亂丟垃圾問題嚴重。圖／AI生成
英國亂丟垃圾問題嚴重。圖／AI生成

英國亂丟垃圾問題嚴重，近日一名男子疑似將垃圾棄置在鄉間道路，怎料因紙箱上留下個人住址，被當地居民找上門要求清理。

據《每日郵報》報導，英國大曼徹斯特郡一處鄉間道路，長期被人隨意棄置垃圾。67歲男子波納爾（Stephen Pownall）表示，他在現場發現大量垃圾，包括紙箱、黑色垃圾袋等，結果發現其中一個紙箱上留有地址。

波納爾依照紙箱上的地址找到涉事男子住處，當面要求對方回到現場，把垃圾清走，「我沒有威脅他，只是語氣比較嚴肅。」波納爾表示，對方看到他時顯得相當驚訝，但也知道自己理虧。

後來，波納爾跟著該名男子回到「案發現場」，拍下對方收拾垃圾的過程，波納爾還對男子說道：「全部清掉」、「這裡不能這樣做」，男子則回應：「我做錯了，我知道我做錯了。」

根據英國環境、食品暨鄉村事務部（Defra）數據，2024至2025年度，地方政府共處理約126萬起非法棄置垃圾事件，較前一年增加9%。其中，家庭垃圾占比達62%，道路與人行道則是最常見的棄置地點，占37%。

非法棄置垃圾在英國屬於刑事犯罪，地方政府可依環境相關法規提出起訴。若罪名成立，情節嚴重者可能面臨無上限罰款，最高甚至可判處5年有期徒刑。

垃圾 英國

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