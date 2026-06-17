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現實版八點檔！男抓包38歲女友與19歲兒睡 女方反嗆：他比爸爸更像男人

聯合新聞網／ 綜合報導
38歲潔西卡（Jessica Te Huia）與19歲洛倫佐（Lorenzo Hilton）發展不倫戀。圖擷自X
38歲潔西卡（Jessica Te Huia）與19歲洛倫佐（Lorenzo Hilton）發展不倫戀。圖擷自X

太震驚！澳洲近日一起家庭感情風波引發熱議，一名父親返家後，竟發現38歲女友與自己19歲兒子同躺在床上。他當場拿起手機錄影，並將影片上傳社群平台，沒想到事件迅速延燒，成為澳洲網友近日討論焦點。

據《每日郵報》報導，住在澳洲黃金海岸的建築工人李維（Levi Hilton），6月1日凌晨4時左右進入臥室，發現潔西卡（Jessica Te Huia）與他跟前任所生的19歲兒子洛倫佐（Lorenzo Hilton）一起躺在床上。面對眼前場景，李維並未第一時間沉默離開，而是拿出手機錄下過程。

從曝光畫面可見，李維掀開床單，拍到潔西卡與洛倫佐躺在床上，隨後情緒激動質問潔西卡：「妳是在跟我兒子發生關係嗎？」這段影片隨即在網路上瘋傳，也讓三人之間的關係成為外界焦點。

不過，另據美國八卦網站《GossLoop》指出，潔西卡與洛倫佐事後否認「外遇」說法。潔西卡表示，她與李維早在兩個月前就已經分手，結束長達9個月的戀情，而她與洛倫佐則是在約3周前才發展成戀愛關係，並非李維口中所稱的背叛。她也說，洛倫佐當時住在屋內，是為了保護她。

事件另一個爭議點，則是影片拍攝過程。《GossLoop》報導稱，潔西卡指控，李維是闖入她家後，還用奶油刀打開臥室房門，才拍下這段影片；李維之後也承認，自己確實使用刀具進入房間。報導也提到，該房屋登記在潔西卡名下，不過李維主張，事發當時自己仍住在該處。

報導還指出，潔西卡已對李維聲請保護令，相關程序仍在法院審理中。隨著更多細節曝光，事件已不只是單純的感情糾紛，也牽涉雙方分手時間、住處歸屬與保護令等爭議。

洛倫佐事後也打破沉默，選擇力挺潔西卡。他表示，自己看過父親一次又一次陷入不穩定的感情關係，並指父親總是把自己放在第一位。潔西卡也替洛倫佐說話，稱網路上流傳的影片完全扭曲事實，強調洛倫佐一直站在她這邊，更直言：「他比他爸更像個男人。」

澳洲 女友

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