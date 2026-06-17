才娶她1年就變繼父？35歲女婿「愛上52歲岳母」高調曬婚證 妻抓包崩潰

女婿出軌岳母，倫理關係大亂！印度網絡近日瘋傳1段轟動當地的倫理奇聞影片，北方邦坎普爾德哈特（Kanpur Dehat）地區1名35歲男子，與妻子結婚僅1年便因爭吵而感情破裂，未料男子竟與52歲岳母日久生情，發展不倫戀。2人於網絡上載影片，高調展示疑似「結婚證」的物品，聲稱雙方已自願完成登記結婚。事件引發當地社會激烈爭議，根據印度法律，2人關係屬違法，而警方正調查影片的真實性。

女婿岳母上載影片高調曬恩愛

事發於印度坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur），網上瘋傳的影片中可見，男子與1名婦人互相為對方套上印度傳統喜慶花環，然後對着鏡頭展示疑似結婚證書的物品。該對男女自稱是女婿與岳母關係，雙方是真心相愛且自願結婚，希望大眾能接受並祝福。影片更刻意配上以「法院公證結婚」為主題的印度流行歌曲作為背景音樂。

妻意外發現不倫戀 生氣質問婚姻破裂

據當地居民透露，該名男子1年前才結婚，但婚後不久便與岳母日漸親近，其妻意外發現這段不倫婚外情，憤而與丈夫及母親對質，夫妻關係宣告破裂。男子與岳母的戀情未斷，反而影片公開關係，高調宣稱已於數天前正式登記結婚。

「黃昏不倫戀」疑違法 女婿與岳母屬禁止婚姻關係

不過，這段「黃昏不倫戀」在法律上似乎不獲接納。根據印度法律，岳母與女婿屬於嚴格限制的「禁止婚姻關係範圍」，2人展示的「結婚證書」，被質疑極大可能是偽造文件或非官方的虛假登記。

網友反應兩極 警方已展開調查

影片曝光後在掀起網民正反論戰，有人認為男子與婦人都是成年人，感情事屬於「你情我願」的個人選擇，結婚並無不妥。有人直斥這是違反倫理道德，對社會風氣會造成極其惡劣的不良影響。

阿克巴爾普爾警察局負責人辛格（Harmeet Singh）表示，警方已對瘋傳的影片展開調查，但目前並未接到任何形式投訴或刑事報案。

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文章授權轉載自《香港01》