影／巴西女「繩索跳」沒綁安全繩遭拋下40公尺 護理師激動憶最後對話

巴西日前發生一起致命「繩索跳」（rope jumping）事故，警方與當時趕到現場施救的休班護理師表示，這名21歲女子在未繫妥安全繩索的情況下，就被2名教練往下拋，儘管墜落後一度仍有生命跡象，甚至能夠與人交談，但最終仍不幸身亡。

美聯社與紐約郵報報導，這起事故發生於13日，地點位於距離聖保羅市約148公里的萊梅拉（Limeira），一座名為「骷髏橋」（Ponte do Esqueleto）的廢棄橋梁上。受害人名叫德弗雷塔斯（Maria Eduarda Rodrigues de Freitas），當時參加的是一場未經許可的高空跳躍活動，要求以「飛機式」姿勢從橋上拋下，也就是由兩名教練將她抬至肩膀高度，她則張開雙臂。

網路流傳畫面顯示，教練身上均配戴安全吊帶，且似乎已連接安全繩索，卻將沒綁安全繩的德弗雷塔斯拋向約40公尺深的谷底。

當時就在現場的護理師迪亞斯（Rayza Dias）接受當地媒體採訪時表示，她試圖趕往橋底的墜落地點施救，「因為下面坡度非常陡，而且只有一條繩索可以讓我們往下爬，我的整隻手都擦傷了。」

迪亞斯表示，現場到處都是泥巴，但他們仍一路往下，直到抵達德弗雷塔斯墜落的位置。當她趕到時，德弗雷塔斯仍然活著，甚至還跟對方說了話。「我有個習慣，會開玩笑地說『沒有人會死在我的班上』。於是我告訴她：『杜妲（Duda，取自名字Eduarda的暱稱），沒有人會死在我的班上。』但那時候我其實並沒有在值班。」說到這裡時，她一度情緒激動。

德弗雷塔斯於事故隔日下葬。3名高空跳躍活動營運人員已遭逮捕，並面臨與這起死亡事故相關的刑事指控。其中2人在事故發生後一度逃離現場，警方後來出動軍用直升機協助追查下落。另有3名在活動場地工作的嫌疑人曾被拘留，但之後未遭起訴並獲釋。

負責調查此案的警官李維（Andrea Levy）指出，涉及事故的3名跳躍教練坦承，德弗雷塔斯身上並未繫上任何安全繩索。李維表示，3名教練已遭逮捕，可能面臨過失致死罪指控。他說：「他們不記得究竟是忘了繫上繩索、還是由誰負責這項工作，又或者是誰沒有完成檢查。但事實是，她當時並未連接任何安全繩索。」

美聯社指出，德弗雷塔斯參加的繩索跳是一種極限運動，與高空彈跳（bungee jumping）最大的差異在於使用的繩索種類及墜落方式。高空彈跳使用具有彈性的橡膠繩索，因此會產生垂直反彈效果；繩索跳躍則使用低延展性的攀岩繩，將下墜動能轉換為水平鐘擺式擺盪。