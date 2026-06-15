近萬元高空彈跳出人命！工作人員未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

巴西聖保羅州發生一宗致命「高空彈跳」意外。一名20多歲女子上周六參與活動時，因工作人員嚴重疏忽未為她扣上安全繩便被扔下橋，直墜約40公尺身亡。警方正在調查事件，6人被帶走問話。

事發於聖保羅州利梅拉市（Limeira）一個名為「骷髏橋」的熱門高空彈跳地點。綜合外媒報導，女事主花費約290美元（約9,148元台幣）參加活動，惟工作人員未有按基本程序檢查安全繩便將事主扔下橋。

現場影片可見兩名員工高舉女事主走向墜落點，另有一員工在一旁協助。有人在該女子被扔下的幾乎同時大聲呼叫，卻為時已晚。

據報，涉事員工驚悉闖禍後一度呆立當場，更有人企圖逃離現場。警方最終出動直升機在附近樹林截獲逃走人士，並帶走5男1女調查。

涉事公司事後迅速刪除其Instagram帳號。

據悉，死者未婚夫當時亦在場，驚聞噩耗後不適送院。涉事場所雖是熱門極限活動地點，但並非官方景點，當地官員過往曾因其缺乏安全監管要求應限制公眾進入或者設立警示牌。

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文章授權轉載自《香港01》