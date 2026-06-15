白衣禽獸！日實習男醫生偷拍逾百女 腕錶偷拍孕婦辯稱：學醫所需

聖潔「白大褂」之下的年輕醫生，竟是偷拍逾百名女性的大色狼！日本1名男實習醫生，在大阪商場偷拍女高中生裙底未遂，被當場拘捕，自爆犯案目的是想追求「背德快感」，隨後被警方查獲他擁有3部微型針孔鏡頭及大量偷拍影片等罪證。

警方發現被偷拍的受害者多逾百名，其中還包括疑犯實習期間利用腕錶的針孔鏡頭偷拍待產孕婦，最終人贓並獲，但他卻狡辯是「學醫所需」。疑犯現因涉嫌違反《性行為姿態拍攝等處罰法》被移送檢方，涉事醫院院長公開發聲，表示將嚴肅整頓全院紀律，以重建公眾信任。

偷拍女生裙底未遂被捕 自爆追求「背德快感」

據《朝日新聞》報導，日本發生震驚當地醫療界偷拍醜聞，涉案疑犯名叫中道優人，於2024年4月入職滋賀縣立綜合醫院，擔任實習醫生。今年2月，中道優人在大阪市內1家商場偷拍未成年女高中生裙底未遂，被警員當場拘捕，他事後供稱「想通過觀看自己喜歡的女性的臀部和大腿，獲得背德（違背道德）的快感」。

警查獲偷拍證物 包括待產孕婦逾百人被偷拍

中道優人暫獲釋放，警察繼續深入調查，其後查獲他用於偷拍的3部微型針孔鏡頭及偷拍的影片等證物。疑犯供述偷拍逾百人，更令人氣憤的是，查獲影片中竟含待產孕婦畫面，他2025年8月在一家醫院實習時，曾借助針孔腕錶鏡頭偷拍1名已完成術前消毒、即將接受剖腹產的孕婦，他辯稱「偷拍是用於學習醫術」。

疑犯被移送檢方 院長發聲明

疑犯目前因涉嫌違反《性行為姿態拍攝等處罰法》被移送檢方。據悉，中道優人因任期屆滿已在今年3月正常離職，涉事醫院院長中村敬哉公開回應，指將根據案件審判結果決定後續的應對方案，並表示會對全院職員重申恪守法規與公職倫理的重要性，加強紀律約束以修復公眾信任。

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文章授權轉載自《香港01》