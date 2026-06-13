台人不愛吃？日本民宿早餐「味噌湯＋1物」 老闆嘆：一大鍋沒人裝

日本一家民宿業者近來在社群平台發文向台灣人請教，透露館內早餐雖然貼心準備了「滑菇味噌湯」，但最近觀察到一個現象，那就是台灣來的客人幾乎完全不碰這道湯品，讓他忍不住想發問：「台灣的朋友討厭味噌湯嗎？還是討厭滑菇（ナメコ）呢？」

民宿老闆進一步無奈解釋，館內的味噌湯通常是大鍋提供、讓旅客自行盛裝的系統，但許多台灣人卻是連裝都不裝。老闆坦言，如果是裝了之後留在碗裡沒喝完，他還能理解是口味不合的問題，但因為大家是「連盛湯的動作都沒有」，讓他完全摸不著頭緒，才決定發文求助，希望大家能告訴他原因。

據業者分享的早餐照片，該定食內容非常豪華，除了白飯與主角滑菇味噌湯之外，還包含了烤鮭魚配酸梅、荷包蛋、火腿、茶碗蒸，另外還有納豆、涼拌青菜、醃漬醬菜等多達精緻小菜。

貼文一曝光，吸引許多台灣網友熱情回覆，「你這盤裡面我最喜歡的就是那碗湯。不過對於台灣人來說，你們的湯的鹹度比台灣人習慣的高不少，所以這應該是剩下來的原因」、「以我的經驗，我覺得滑子菇吃起來黏黏的，很不習慣，第一次吃的時候還以為是不是過期了」、「雖然台灣人會在味噌湯裡面放各種配料，但滑菇對他們來說是陌生的食材，因此不喝的人可能很多」、「日本食物台灣人愛翻了，唯獨有一個地方比較難以接受，太鹹了，湯鹹、醬菜鹹、菜鹹，台灣更喜歡清淡一點」。

還有台灣人推測是民宿提供早餐份量太多，使許多人喝不完味噌湯，「依照照片來看的話，因為份量比較多，所以可能吃到最後吃不完。如果可能會吃不完的話，或許下意識會先把固體的食物吃了，然後剩下湯」、「我覺得是因為早餐份量多，所以最後喝不下湯了」、「可能是太豐盛，台灣人很少早餐吃這麼多的，所以湯很容易被留下」。