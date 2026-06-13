快訊

做筆錄看對眼？北市女警不倫年薪300萬人夫 發生關係還視訊壞壞慘了

校車司機涉性侵釀「3縣市5人確診HIV愛滋病毒」 女友也受害

聽新聞
0:00 / 0:00

台人不愛吃？日本民宿早餐「味噌湯＋1物」 老闆嘆：一大鍋沒人裝

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一家民宿業者透露館內早餐雖然貼心準備了「滑菇味噌湯」，但最近觀察到一個現象，那就是台灣來的客人幾乎完全不碰這道湯品。味噌湯示意圖／ingimage
日本一家民宿業者透露館內早餐雖然貼心準備了「滑菇味噌湯」，但最近觀察到一個現象，那就是台灣來的客人幾乎完全不碰這道湯品。味噌湯示意圖／ingimage

日本一家民宿業者近來在社群平台發文台灣人請教，透露館內早餐雖然貼心準備了「滑菇味噌湯」，但最近觀察到一個現象，那就是台灣來的客人幾乎完全不碰這道湯品，讓他忍不住想發問：「台灣的朋友討厭味噌湯嗎？還是討厭滑菇（ナメコ）呢？」

民宿老闆進一步無奈解釋，館內的味噌湯通常是大鍋提供、讓旅客自行盛裝的系統，但許多台灣人卻是連裝都不裝。老闆坦言，如果是裝了之後留在碗裡沒喝完，他還能理解是口味不合的問題，但因為大家是「連盛湯的動作都沒有」，讓他完全摸不著頭緒，才決定發文求助，希望大家能告訴他原因。

據業者分享的早餐照片，該定食內容非常豪華，除了白飯與主角滑菇味噌湯之外，還包含了烤鮭魚配酸梅、荷包蛋、火腿、茶碗蒸，另外還有納豆、涼拌青菜、醃漬醬菜等多達精緻小菜。

貼文一曝光，吸引許多台灣網友熱情回覆，「你這盤裡面我最喜歡的就是那碗湯。不過對於台灣人來說，你們的湯的鹹度比台灣人習慣的高不少，所以這應該是剩下來的原因」、「以我的經驗，我覺得滑子菇吃起來黏黏的，很不習慣，第一次吃的時候還以為是不是過期了」、「雖然台灣人會在味噌湯裡面放各種配料，但滑菇對他們來說是陌生的食材，因此不喝的人可能很多」、「日本食物台灣人愛翻了，唯獨有一個地方比較難以接受，太鹹了，湯鹹、醬菜鹹、菜鹹，台灣更喜歡清淡一點」。

還有台灣人推測是民宿提供早餐份量太多，使許多人喝不完味噌湯，「依照照片來看的話，因為份量比較多，所以可能吃到最後吃不完。如果可能會吃不完的話，或許下意識會先把固體的食物吃了，然後剩下湯」、「我覺得是因為早餐份量多，所以最後喝不下湯了」、「可能是太豐盛，台灣人很少早餐吃這麼多的，所以湯很容易被留下」。

日本 民宿 早餐 味噌湯 台灣人

延伸閱讀

退休夫妻擁近億資產住高級養老院 半年後崩潰退住「從未想過如此痛苦」

僅日本官方半價！中國黑牌導遊入侵2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

男子偏頭痛惡化竟是寄生蟲 元兇疑與「吃不熟培根」有關

每天一杯手搖恐提高肝癌風險？ 研究：含糖飲料讓罹癌風險提高15%

相關新聞

台人不愛吃？日本民宿早餐「味噌湯＋1物」 老闆嘆：一大鍋沒人裝

日本一家民宿業者近來在社群平台發文向台灣人請教，透露館內早餐雖然貼心準備了「滑菇味噌湯」，但最近觀察到一個現象，那就是台灣來的客人幾乎完全不碰這道湯品，讓他忍不住想發問：「台灣的朋友討厭味噌湯嗎？還是討厭滑菇（ナメコ）呢？」

求愛失敗下殺手！印度男持斧狠砍17歲少女20刀再吊屋頂 鄰居聞聲救命

印度中央邦日前發生1宗恐怖情殺案！17歲少女因拒絕男子追求，獨自在家之際遭對方持斧頭闖入狂砍面部及頭部近20刀，甚至將重傷的少女拖上屋頂，企圖用繩索將其活活吊死。鄰居聽到呼救聲及時趕到，少女才撿回一命。醫生表示少女全身上下多處重傷，面部傷口需縫合60針，涉事男子已被捕，並控以謀殺未遂罪，家屬聯合當地村民憤怒堵路抗議，提出2大訴求。 據印度媒體綜合報導，印度中央邦一男子達爾門德拉（Dharmendra Parihar），因追求17歲少女被拒，於5月5日，趁少女獨自在家強行闖入屋內，手持斧頭朝少女的臉部以及頭部狂砍近20刀，甚至將少女拖上屋頂，企圖用繩索將其活活吊死。 從網上流傳的影片可以看到，畫面極其血腥，少女懸掛在半空中拼命掙扎，萬幸繩子從涉事男子手中滑落，少女跌落地面，但涉事男子仍未罷手，他從屋頂一躍而下，再度企圖向少女施襲。 附近的鄰居聽到少女的呼叫聲紛紛趕到現場，發現少女倒在地上血流不止，傷勢十分嚴重，但仍有呼吸心跳，鄰居隨即合力將女孩送往醫院搶救，並當場制服涉事男子交由警方處理。當地警方表示，本案已展開調查，涉事男子涉嫌謀殺未遂以及其他嚴重罪行。 據悉，少女入院後病情急

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。