求愛失敗下殺手！印度男持斧狠砍17歲少女20刀再吊屋頂 鄰居聞聲救命

印度中央邦日前發生1宗恐怖情殺案！17歲少女因拒絕男子追求，獨自在家之際遭對方持斧頭闖入狂砍面部及頭部近20刀，甚至將重傷的少女拖上屋頂，企圖用繩索將其活活吊死。鄰居聽到呼救聲及時趕到，少女才撿回一命。醫生表示少女全身上下多處重傷，面部傷口需縫合60針，涉事男子已被捕，並控以謀殺未遂罪，家屬聯合當地村民憤怒堵路抗議，提出2大訴求。

據印度媒體綜合報導，印度中央邦一男子達爾門德拉（Dharmendra Parihar），因追求17歲少女被拒，於5月5日，趁少女獨自在家強行闖入屋內，手持斧頭朝少女的臉部以及頭部狂砍近20刀，甚至將少女拖上屋頂，企圖用繩索將其活活吊死。

從網上流傳的影片可以看到，畫面極其血腥，少女懸掛在半空中拼命掙扎，萬幸繩子從涉事男子手中滑落，少女跌落地面，但涉事男子仍未罷手，他從屋頂一躍而下，再度企圖向少女施襲。

附近的鄰居聽到少女的呼叫聲紛紛趕到現場，發現少女倒在地上血流不止，傷勢十分嚴重，但仍有呼吸心跳，鄰居隨即合力將女孩送往醫院搶救，並當場制服涉事男子交由警方處理。當地警方表示，本案已展開調查，涉事男子涉嫌謀殺未遂以及其他嚴重罪行。

據悉，少女入院後病情急劇惡化，醫生指出她全身多處重傷，面部傷口需縫合60針。

受害少女親屬表示，涉事男子並非第1次對少女施襲，數周前曾對少女進行騷擾和猥褻；案發後，少女親屬聯合當地居民封鎖道路，展開長達7小時的抗議，民眾提出2大訴求，希望當局從嚴懲處涉事男子及其家人，並拆除他們的住宅。

當地警方表示，有5名男子涉嫌參與此案，其中4人已經被捕，包括主犯達爾門德拉及其父親，其餘在逃嫌犯警方正全力追緝。

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文章授權轉載自《香港01》