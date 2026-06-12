赴澳洲違法抓63隻蟹！華裔夫婦辯稱「不知規定」 法官斥天真狠開罰

外出旅遊時要遵守當地法規，尤其不可以隨意捕撈野生動物。一對華裔夫婦於元旦日在西澳洲皮爾灣（Peel Inlet）非法捕撈不合規格的遠海梭子蟹（Blue Swimmer Crabs），被當地漁業部人員查獲，其後遭法庭判處、各罰款3,815澳元（約新台幣8.4萬元），另須支付訴訟費194澳元（約新台幣4300元），合計裁罰金額為7824澳元（約新台幣17萬元）。

該對夫婦在庭上辯稱不知道要測量螃蟹尺寸，亦不清楚有數量限制，但法官拒絕接納其解釋，形容2人的表現「極度天真」（incredibly naive）。

出遊捕蟹被當場截查 違規數量超過3倍

事件發生於今年1月1日（元旦）晚上約7時。被告夫婦薛明富（音譯，Mingfu Xue）與薛麗麗（音譯，Lili Xue）前往西澳洲曼杜拉（Mandurah）附近的Coodanup海岸捕蟹，當時2人在現場捕撈並拍照留念，卻未意識到其行為已觸犯法律。

當地漁業執法人員在現場巡查時發現2人行為，隨即上前檢查其捕蟹容器，結果顯示2人捕獲的63隻遠海梭子蟹中，只有1隻符合法定尺寸要求，其餘62隻均為體型過小的「幼蟹」，且2人捕撈數量超出法定配額43隻。根據西澳當地規例，休閒捕蟹人士每人每天可捕撈10隻遠海梭子蟹，且蟹殼最小寬度須達127毫米。

辯稱「不知規則」遭法官駁回

案件於今年4月7日在曼杜拉裁判法院（Mandurah Magistrates Court）作出裁決，2名被告缺席聆訊。根據2人先前接受漁業部門調查時的口供，薛麗麗辯稱自己完全不知道需要測量螃蟹尺寸，亦不清楚在捕捉時有數量限制。

主審法官加文·麥考連（Gavin MacLean）拒絕接納其解釋，形容2人的表現「極度天真」（incredibly naive），並指出「他們在現場不停拍照，卻對最基本規則一竅不通」。

最終，2人各被判罰款3,815澳元（約新台幣8.4萬元），並須支付訴訟費194澳元（約新台幣4300元），折合總罰款約新台幣17萬元。

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文章授權轉載自《香港01》