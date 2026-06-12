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男子偏頭痛惡化竟是寄生蟲 元兇疑與「吃不熟培根」有關

聯合新聞網／ 綜合報導
男子疑似因吃生培根遭寄生蟲感染。示意圖／ingimage
男子疑似因吃生培根遭寄生蟲感染。示意圖／ingimage

一名52歲男子長期飽受偏頭痛困擾，原以為只是舊疾復發，沒想到頭痛在短短數月內明顯加劇，甚至止痛藥也完全無效。醫師進一步檢查後發現，他的腦部竟遭寄生蟲感染，病因疑似與飲食習慣有關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名男子過去本就有偏頭痛病史，但在就醫前四個月，他的頭痛頻率大幅增加，幾乎每週發作，且疼痛程度逐漸加重。由於症狀異常惡化，醫師安排腦部電腦斷層掃描，結果發現他的大腦白質區出現多處液體囊腫，情況不尋常。

進一步住院檢查後，核磁共振影像顯示腦部出現水腫現象，代表腦內壓力正在升高，可能造成嚴重神經損傷。醫療團隊懷疑男子罹患「神經囊蟲病」（neurocysticercosis），這是一種由豬肉絛蟲感染引起的寄生蟲疾病。

醫療團隊進一步檢驗後證實男子感染豬肉絛蟲。醫師指出，豬肉絛蟲的幼蟲通常透過受污染食物或糞口途徑進入人體，並在體內形成囊泡，嚴重時甚至會侵入腦部。

男子回憶，自己近年唯一較特殊的經歷是兩年前曾搭乘郵輪前往巴哈馬，但未食用生食。不過他也坦承，長期以來習慣食用「未完全煮熟、偏軟的培根」。

醫療團隊認為，寄生蟲感染最可能與其飲食習慣相關，尤其是未充分加熱的豬肉製品。不過報告也指出，這類腦部感染在多數已開發國家相當罕見，通常更常見於衛生條件較差的地區。

所幸在醫師給予抗寄生蟲藥物治療約兩週後，患者頭痛症狀明顯改善，後續影像檢查也顯示腦內囊腫逐漸縮小。醫療團隊提醒，雖然偏頭痛多數屬良性疾病，但若疼痛型態明顯改變、頻率增加或對藥物無效，仍應及早進行影像檢查，以排除腦部病變等潛在原因。

寄生蟲 頭痛

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