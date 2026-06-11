膠帶封口、塑膠袋套頭！男子花快35萬追求刺激喪命 成人網紅判四年痛哭

美國加州一名女子透過成人平台OnlyFans吸引顧客，以高價提供伴遊服務。不過在一次和客戶進行性行為時，兩人以窒息式性愛用塑膠覆蓋客戶頭部，最後導致男子窒息身亡。近期判決出爐，女子被判處四年有期徒刑，當場痛哭向死者家屬致歉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的萊拉斯丹（Michaela Rylaarsdam）是成人網紅兼伴遊，她在2023年提供一次高達1.1萬美元（約新台幣34.8萬元）的特殊性服務，不料鬧出人命。

據了解，55歲男子戴爾（Michael Dale）要求束縛並進行窒息式性愛，萊拉斯丹以膠帶封住戴爾嘴部，並使用塑膠袋及保鮮膜包覆其頭部。由於戴爾四肢遭到綑綁，無法自行移除覆蓋物，最後便因缺氧窒息失去意識。調查顯示，男子頭部被塑膠袋覆蓋約8分鐘，送醫後宣告腦死，隔天便不治身亡。

案件近期於聖地牙哥高等法院宣判。萊拉斯丹聽聞遭判處四年有期徒刑後，也淚流滿面地向死者家屬致歉。根據資料顯示，萊拉斯丹在成人產業已有約10年經驗，以化名「Ashley SinCal」經營個人網站及OnlyFans帳號。她在網站中自稱是「業界少見的專業人士」，提供多種客製化成人服務，價格從數百美元到上千美元不等。

萊拉斯丹在事發後第一時間主動撥打911求救，並未試圖掩飾事件經過。辯護律師強調，死者是自願參與相關活動，且整個過程並無蓄意殺人意圖。不過法院認為，即使雙方存在共識，仍無法免除行為人對安全風險的責任，判處萊拉斯丹四年有期徒刑。