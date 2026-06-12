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韓國路邊攤美味無法擋？鴿子又吃又踩 網驚嚇：不敢再吃攤販

聯合新聞網／ 綜合報導
一段鴿子在韓國路邊攤大快朵頤的影片在社群平台上瘋傳，讓大批網友十分擔心食物的衛生。圖為首爾路邊攤，非文中場景。 路透
一段鴿子在韓國路邊攤大快朵頤的影片在社群平台上瘋傳，讓大批網友十分擔心食物的衛生。圖為首爾路邊攤，非文中場景。 路透

據日媒「KOREA WAVE」報導，最近一段拍到韓國路邊攤衛生狀況的影片在社群平台上瘋傳。影片中清晰可見，兩隻鴿子大搖大擺地在攤上散步，甚至直接低頭啄食準備販售的美食，讓大批網友十分擔心食物的衛生。

從這支曝光的影片可看到小吃攤上販售著韓國雞蛋糕、熱狗、吐司、巨無霸雞肉串與關東煮等多種國民小吃。但攤位上所有食物完全沒有任何遮擋，大剌剌地暴露在外。影片中的兩隻鴿子猶入無人之境，在食物陳列台上來回穿梭，還踩在食物上，不斷將嘴部伸向美食大快朵頤。

上傳影片的網友表示：「這路邊攤的衛生狀況實在令人震驚！完全不理解為何會有這種情況發生，以後買街頭小吃真的要更小心。」影片曝光後，立刻引爆網友熱烈討論。有網友諷刺地說：「老闆不在，換鴿子顧客上門免費吃到飽。不過看這擺放的距離，就算老闆在場，恐怕也很難防止這些不速之客上門。」

許多民眾看完影片後紛紛表達強烈的擔憂，留言表示：「這只是剛好被拍到，代表我們沒親眼看到的攤販私底下可能也是這樣」、「以後絕對不買這種食物完全暴露在外的路邊攤」、「我這輩子都不敢再吃路邊攤了」、「沒想到衛生這麼差，看來以後還是去便利商店買比較好」。

韓國 攤販 美食 小吃 鴿子

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